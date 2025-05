Columbus Crew se enfrentará a Charlotte FC por la semana 14

Hoy, a partir de las 20:30 (hora Argentina), juegan Charlotte FC y Columbus Crew por la semana 14 de la MLS, en el Bank of America Stadium.

Últimos resultados de Charlotte FC en partidos de la MLS

Charlotte FC no pudo ante Chicago Fire en el Bank of America Stadium. El local no logra salir de su pésima racha: ha perdido los últimos 4 encuentros durante el campeonato. Tuvo 14 goles en contra y registró solo 5 a favor.