viernes 21 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de noviembre de 2025 - 11:48
Motociclismo.

Con 14 años, Toto Balut ya es campeón de Enduro del NOA y no piensa frenar

Antonio “Toto” Balut con 14 años se consagró campeón del Enduro del NOA en Tartagal. Su vida se reparte entre cuadernos, motos y mucha constancia.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Antonio “Toto” Balút - Enduro

Antonio “Toto” Balút - Enduro

Antonio “Toto” Balút - Enduro

Antonio “Toto” Balút - Enduro

Antonio “Toto” Balút - Enduro

Antonio “Toto” Balút - Enduro

Antonio “Toto” Balút - Enduro

Antonio “Toto” Balút - Enduro

Antonio Balut tiene 14 años, va al colegio como cualquier adolescente, pero hay algo que lo distingue, su mundo gira alrededor de los fierros, las motos y esa mezcla intensa de adrenalina y desafío que encuentra en cada circuito. Todos lo conocen como “Toto”, y su nombre empezó a sonar fuerte después de consagrarse campeón del Enduro del NOA en Tartagal, donde levantó la “Copa AMD”. Para él, sin embargo, este logro no es un punto de llegada, sino apenas el comienzo.

Lee además
la afa lanzo la recopa de campeones: como se jugara el nuevo torneo desde 2026
Fútbol.

La AFA lanzó la Recopa de Campeones: cómo se jugará el nuevo torneo desde 2026
Sorteo Primera Nacional  - Foto de archivo
Fútbol.

Atento Gimnasia de Jujuy: revelaron la fecha del sorteo de la Primera Nacional

El amor por las motos estuvo presente desde siempre. “Desde que nací veía las motos de mi papá, de mi tío y me daban ganas de andar en moto”, cuenta. La escena se completa con una imagen que se vuelve casi inevitable, un nene de dos años subido a su primer cuatriciclo. “A los 2 años tuve mi primer cuatriciclo, y desde ahí comencé con el tema de lo motorizado”, recuerda.

Con el tiempo, a las motos se sumó otra pasión que también exige técnica y coraje: la bici. “También hago bici, tuve una carrera de descenso hace poco, así que estamos participando”, dice con naturalidad, como si no se tratara de algo sorprendente para alguien de su edad.

Antonio "Toto" Balút - Enduro
Antonio “Toto” Balút - Enduro

Antonio “Toto” Balút - Enduro

Miedo, adrenalina y constancia: la combinación en el enduro

Toto no romantiza el deporte, sabe que detrás de cada carrera hay riesgos, caídas y días difíciles. “La moto me gusta mucho, hace que me despeje de todo, del colegio, de las cosas”, explica. Arriba de la moto encuentra un lugar propio, un espacio donde el ruido del motor tapa las preocupaciones diarias. Pero no niega lo obvio: “Siento algunas veces miedo, no se puede decir que no aparece, pero lo que más me gusta es la adrenalina”. El miedo está, convive con él, pero no lo paraliza; lo ordena y lo obliga a concentrarse.

Campeón del Enduro del NOA en Tartagal

La reciente consagración en Tartagal tuvo un sabor especial. No era un terreno desconocido: “En Tartagal ya había corrido, había probado el circuito antes. Esta vez era más motocross y no tanto enduro”, explica. Aun así, el desafío estuvo a la altura. “Del enduro me gustan los desafíos, las subidas, bajadas, curvas y huellas”, detalla. No habla sólo de divertirse: habla de superar obstáculos, de leer el terreno, de entender que cada curva puede marcar la diferencia entre el podio y el aprendizaje duro.

Un camino que recién comienza

Detrás del talento de Toto hay muchas horas de práctica, de entrenamiento físico y mental. Lo tiene claro: “El talento es importante, pero el entrenamiento, la constancia y la combinación de bici y moto es lo que te hace mejorar”, resume. No se trata sólo de velocidad, sino de técnica y resistencia.

Antonio "Toto" Balút - Enduro
Antonio “Toto” Balút - Enduro

Antonio “Toto” Balút - Enduro

El motocross te saca mucha técnica, y después los fines de semana practico enduro”, agrega. Esa combinación le permite crecer como piloto y enfrentarse a rivales de gran nivel. “Había mucho nivel, tucumanos y salteños con mucho nivel. Los tucumanos tienen mucho circuito y motos de nivel”, reconoce con respeto por sus competidores.

Su mirada está puesta hacia adelante. “El año que viene tenemos planeado comenzar con lo grande”, dice, como quien sabe que este título es apenas un escalón en un proyecto mucho más ambicioso. A sus 14 años, Toto ya piensa en seguir creciendo, sumar categorías, medirse con pilotos de otros puntos del país y seguir representando a Jujuy en cada bandera a cuadros.

Como todo adolescente apasionado por un deporte, también tiene sus ídolos. “Me gusta Haiden Deegan, hace motocross y es a quien más sigo”, cuenta. Se inspira en lo que ve, lo adapta a su realidad y lo convierte en motivación diaria. Entre el aula, los deberes, los entrenamientos, los viajes y los podios, la historia de Toto Balut es, sobre todo, una historia de perseverancia que recién comienza.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La AFA lanzó la Recopa de Campeones: cómo se jugará el nuevo torneo desde 2026

Atento Gimnasia de Jujuy: revelaron la fecha del sorteo de la Primera Nacional

El particular mensaje de Claudio Tapia tras el polémico título a Rosario Central

La jujeña Dulce Martínez quedó seleccionada para jugar en Newell's Old Boys

Copa Davis: Argentina y Alemania empatan y el dobles define

Lo que se lee ahora
Sorteo Primera Nacional  - Foto de archivo
Fútbol.

Atento Gimnasia de Jujuy: revelaron la fecha del sorteo de la Primera Nacional

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El IUPS abre sus inscripciones sólo para varones
Agresión.

Patota en Alto Comedero: el IUPS abrió actuaciones por un alumno señalado en la causa

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy video
Atención.

Un frente frío ingresa al país y provocará tormentas: a qué hora llueve en Jujuy

Catamarca tuvo la ciudad más caliente del país este jueves al mediodía
SMN.

Catamarca tuvo la ciudad más caliente del país este jueves al mediodía

Choque en Ruta 9.
Policiales.

Fuerte choque en la subida a Alto Comedero: circular con precaución

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre video
Policiales.

Ataque en patota en Alto Comedero: dos demorados y todo el grupo bajo investigación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel