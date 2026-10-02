Conferencia de Cazzu en Jujuy antes de su primer show

País.
Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia
Por Victoria Marín
Cazzu hará por primera vez un show en Jujuy. En la previa del espectáculo, llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro Cultural Lola Mora.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.