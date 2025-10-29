miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 08:28
Atención.

Corte de agua en Alto Comedero este miércoles: horarios y sectores afectados

Agua Potable Jujuy dio a conocer que por una falla mecánica en una válvula, este miércoles 29 de octubre habrá cortes en varios sectores de Alto Comedero.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Corte de agua en Alto Comedero
Corte de agua en Alto Comedero

Este miércoles 29 de octubre habrá cortes de agua programados en distintos sectores del barrio Alto Comedero, debido a trabajos de emergencia por una falla mecánica en una válvula. Según indicaron desde Agua Potable de Jujuy S.E., la interrupción será entre las 9:30 y las 12:30 hs.

Sectores de Alto Comedero afectados por el corte de agua este miércoles

Agua Potable de Jujuy informó a los vecinos de los barrios Calsina, Éxodo Jujeño y 281 Viviendas de Alto Comedero, sobre una interrupción en el servicio durante este miércoles 29 de octubre. Esta medida se debe a una falla mecánica en la válvula del sector, por lo que se procederá a la reparación inmediata.

Asimismo, indicaron que se interrumpirá el servicio desde las 9:30 hasta aproximadamente las 12:30 hs.

corte agua.jpg

