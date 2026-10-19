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19 de octubre de 2026 - 10:47
País.

Corte en la frontera entre Salta y Bolivia: bagayeros bloquean el paso por 24 horas

El corte en la frontera entre Salvador Mazza y Bolivia se desarrolla este lunes 19 de octubre y se extendería en principio durante 24 horas.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Bagayeros

Bagayeros

El paso internacional que conecta Salvador Mazza, en Salta, con San José de Pocitos, en Bolivia, se verá afectado este lunes 19 de octubre por una protesta de trabajadores bagayeros. La medida fue anunciada por 24 horas y podría generar importantes demoras en la circulación fronteriza.

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El bloqueo está previsto desde las 00:00 sobre el puente internacional. La convocatoria fue realizada por trabajadores de Yacuiba y San José de Pocitos, quienes cuestionan las nuevas condiciones establecidas por Argentina para el movimiento de mercaderías bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo.

Por qué protestan los bagayeros en la frontera

El reclamo está relacionado con la Resolución General 5910/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que establece un límite diario de 150 dólares por persona para el egreso de mercaderías. La normativa también fija restricciones para el traslado de determinados productos:

  • Combustibles transportados en bidones u otros recipientes adicionales.

  • Granos como trigo, soja y maíz.

  • Productos presentados en envases de 10 kilos o más.

Según sostienen los trabajadores, estas disposiciones redujeron considerablemente el movimiento comercial en la frontera y afectan a quienes se dedican a trasladar productos argentinos hacia Bolivia.

El pedido de los trabajadores a las autoridades

Desde la Asociación de Bagayeros de Yacuiba y Pocitos, encabezada por Ramiro Alarcón, solicitaron la intervención de las autoridades bolivianas para gestionar ante Argentina una flexibilización de las restricciones.

El sector busca modificar las condiciones actuales del tráfico vecinal fronterizo, al considerar que las limitaciones perjudican su actividad laboral.

La medida de fuerza fue anunciada para toda la jornada del lunes, por lo que quienes tengan previsto cruzar entre Salvador Mazza y San José de Pocitos podrían encontrar demoras en el puente internacional.

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