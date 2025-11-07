viernes 07 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de noviembre de 2025 - 09:49
Liga Profesional

Dep. Riestra vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

La previa del choque de Dep. Riestra ante Independiente, a disputarse en el estadio Guillermo Laza el lunes 10 de noviembre desde las 19:00 (hora Argentina). El árbitro será Fernando Espinoza.

Dep. Riestra vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Dep. Riestra recibirá a Independiente, en el marco de la fecha 15 del Clausura, el próximo lunes 10 de noviembre a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Guillermo Laza.

Lee además
argentinos juniors vs belgrano: previa, horario y como llegan para la fecha 15 del clausura

Argentinos Juniors vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura
por la fecha 15, banfield recibira a aldosivi

Por la fecha 15, Banfield recibirá a Aldosivi

Así llegan Dep. Riestra y Independiente

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante San Lorenzo. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y en 2 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente viene de derrotar a Atlético Tucumán con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 7 goles y le han convertido 4 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

Fernando Espinoza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fecha y rival de Dep. Riestra en el próximo partido del Clausura
  • Fecha 16: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
Fecha y rival de Independiente en el próximo partido del Clausura
  • Fecha 16: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Riestra e Independiente, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Argentinos Juniors vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Por la fecha 15, Banfield recibirá a Aldosivi

San Martín (SJ) y Lanús se miden por la fecha 15

Talleres se enfrenta ante la visita Platense por la fecha 15

Por la fecha 15 se enfrentarán Rosario Central y San Lorenzo

Lo que se lee ahora
milton alvarez se queda en gimnasia de jujuy: hasta cuando
Confirmado.

Miltón Álvarez se queda en Gimnasia de Jujuy: hasta cuándo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Matías Módolo.
Despedida.

Matías Módolo dejó de ser el técnico de Gimnasia de Jujuy

La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Accidente en La Quiaca
Policiales.

Dos conductores murieron en un choque fatal en La Quiaca

Cortes de tránsito en el puente del barrio Los Huaicos 
Urgente.

Restringirán el tránsito en el puente del barrio Los Huaicos por reparación

Convocatoria para ser payaso de hospital.
Solidaridad.

Convocan a voluntarios para ser payaso de hospital que visita a niños y abuelos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel