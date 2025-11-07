Dep. Riestra vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Dep. Riestra recibirá a Independiente, en el marco de la fecha 15 del Clausura, el próximo lunes 10 de noviembre a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Guillermo Laza.

Así llegan Dep. Riestra y Independiente Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura Dep. Riestra sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante San Lorenzo. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y en 2 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura Independiente viene de derrotar a Atlético Tucumán con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 7 goles y le han convertido 4 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 0. Fernando Espinoza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fecha y rival de Dep. Riestra en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar Fecha y rival de Independiente en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar Horario Dep. Riestra e Independiente, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.