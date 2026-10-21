Árbitro desconocido para Gimnasia de Jujuy: Gonzalo Pereira dirigirá ante Atlanta

El encuentro será una final anticipada para ambos equipos, que buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos. La terna arbitral se completará con Juan Pablo Millenaar como primer asistente, Diego Romero como segundo asistente y Federico Guaymas como cuarto árbitro.

Quién es Gonzalo Pereira, el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta Pereira lleva 26 partidos dirigidos en la Primera Nacional 2026, pero ninguno de ellos fue de Gimnasia de Jujuy. Por lo tanto, el próximo domingo será la primera vez que arbitre al Lobo en esta temporada y que llegue al Estadio 23 de Agosto para dirigir al conjunto jujeño.

Con Atlanta, en cambio, tiene tres antecedentes durante el actual campeonato. Dirigió sus encuentros ante Atlético Rafaela, Almagro y Agropecuario, con un saldo de dos victorias y una derrota para el equipo conducido por Cristian Pellerano.

Los números de Gonzalo Pereira en la Primera Nacional 2026 En los 26 encuentros que dirigió durante la actual temporada, Pereira mostró 116 tarjetas amarillas, lo que representa un promedio de 4,46 por partido. Es decir, entre cuatro y cinco amonestaciones por presentación. Además, registró: 2 expulsiones por doble tarjeta amarilla.

3 tarjetas rojas directas.

6 penales sancionados. En total, acumula cinco expulsiones y seis penales marcados -ninguno a favor de Atlanta ni Gimnasia de Jujuy-. Cuándo juegan el Lobo vs Atlanta El partido correspondiente a la Fech 35 entre Gimnasia de Jujuy y Atlanta se disputará este domingo 25 de octubre, desde las 16 horas en el Estadio 23 de Agosto.

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