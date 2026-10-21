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21 de octubre de 2026 - 07:12
Deportes.

Boca tuvo su Maracanazo y se metió en la final de la Sudamericana

De la mano de Di Lollo, Merentiel y un Paredes desgarrado, Boca Juniors dio vuelta la serie ante Vasco da Gama y sacó pasaje para la final de la Copa Sudamericana.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Boca gol Paredes

En un estadio que verdaderamente fue una caldera, Boca Juniors tuvo su Maracanazo y, de la mano de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y un desgarrado Leandro Paredes, se impuso 3-1 ante Vasco da Gama y se metió en la final de la Copa Sudamericana.

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Resumen del partido entre Boca y Vasco da Gama

Prácticamente desde el vestuario, el Xeneize niveló la serie de la mano de un cabezazo de Di Lollo a los tres minutos de iniciado el partido. Lejos de quedarse, el equipo de Rodolfo Arruabarrena siguió buscando el gol que le permitiera evitar los penales, uno que llegó a los 34 minutos, tras una linda contra iniciada por Sebastián Villa y una mejor definición de Miguel Merentiel, mano a mano ante Leo Jardím. Así, al término del primer tiempo, Boca enmudeció al Maracaná.

En el complemento y tras haber sentido el golpe, Vasco se despertó. Así, Boca se replegó peligrosamente y dejó que los locales manejen los hilos del partido. Esto redundó, finalmente,en un lindo remate de José Luis Rodríguez, a los 20 minutos, marcó el descuento que llevaba al partido hacia los penales.

Pero el destino quería otra cosa. Así, desgarrado y todo, fue Leandro Paredes -quien ingresó en el complemento-, quien se encontró con una pelota en la puerta del área y, sin que nadie lo atore, sacó un remate que le viboreó al arquero y se metió en el fondo de la red.

Cuándo jugará Boca la final de la Copa Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana, se disputará en Barranquilla, el 21 de noviembre. Aún resta conocerse quién será el rival del equipo del Rodolfo Arruabarrena.

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