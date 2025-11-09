EN VIVO: Termina el primer tiempo con una victoria para Tigre vs Estudiantes por 1-0

BsAs (DataFactory)

Al finalizar los primeros 45, el Matador vence a el Pincha por 1-0 con gol de Elías Cabrera (23' 1T).

Las estadísticas del encuentro entre Tigre y Estudiantes del Clausura: Posesión: Tigre (63%) VS Estudiantes (37%)

(63%) VS (37%) Tiros al arco: Tigre (3) VS Estudiantes (2)

(3) VS (2) Fouls cometidos: Tigre (7) VS Estudiantes (6)

(7) VS (6) Pases Correctos: Tigre (63) VS Estudiantes (175)

(63) VS (175) Pases Incorrectos: Tigre (43) VS Estudiantes (47)

(43) VS (47) Recuperaciones: Tigre (7) VS Estudiantes (5)

(7) VS (5) Tarjetas Amarillas: Tigre (0) VS Estudiantes (1)

(0) VS (1) Tarjetas Rojas: Tigre (0) VS Estudiantes (1)

(0) VS (1) Tiros Libres: Tigre (1) VS Estudiantes (3) Así llegan Tigre y Estudiantes Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Julio César Villagra.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura Tigre consiguió sólo un punto en su último partido frente a Belgrano, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y 3 terminó igualado. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura Estudiantes viene de caer en su estadio ante Boca Juniors por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria y 3 empates, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.

El árbitro designado para el encuentro fue Daniel Zamora. Formación de Tigre hoy El equipo dirigido por Diego Dabove plantea su juego con una formación 4-4-2 con Felipe Zenobio en el arco; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona y Federico Álvarez en defensa; Elías Cabrera, Gonzalo Piñeiro, Jalil Elías y Sebastián Medina en el medio; y Ignacio Russo y David Romero en la delantera. Formación de Estudiantes hoy Por su parte, los conducidos por Eduardo Domínguez se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Fernando Muslera defendiendo la portería; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia en la zaga; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar y Alexis Castro en el centro del campo; y con Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré en el ataque.

