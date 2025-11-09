domingo 09 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de noviembre de 2025 - 22:22
Liga Profesional

EN VIVO: Termina el primer tiempo con una victoria para Tigre vs Estudiantes por 1-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Tigre vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Al finalizar los primeros 45, el Matador vence a el Pincha por 1-0 con gol de Elías Cabrera (23' 1T).

Lee además
en vivo: al descanso: atletico tucuman gana 1-0 a godoy cruz

EN VIVO: Al descanso: Atlético Tucumán gana 1-0 a Godoy Cruz
agonico gol le da triunfo 1-0 a aldosivi sobre banfield

Agónico gol le da triunfo 1-0 a Aldosivi sobre Banfield

Las estadísticas del encuentro entre Tigre y Estudiantes del Clausura:

  • Posesión: Tigre (63%) VS Estudiantes (37%)
  • Tiros al arco: Tigre (3) VS Estudiantes (2)
  • Fouls cometidos: Tigre (7) VS Estudiantes (6)
  • Pases Correctos: Tigre (63) VS Estudiantes (175)
  • Pases Incorrectos: Tigre (43) VS Estudiantes (47)
  • Recuperaciones: Tigre (7) VS Estudiantes (5)
  • Tarjetas Amarillas: Tigre (0) VS Estudiantes (1)
  • Tarjetas Rojas: Tigre (0) VS Estudiantes (1)
  • Tiros Libres: Tigre (1) VS Estudiantes (3)
Así llegan Tigre y Estudiantes

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Julio César Villagra.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre consiguió sólo un punto en su último partido frente a Belgrano, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y 3 terminó igualado. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes viene de caer en su estadio ante Boca Juniors por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria y 3 empates, en los que pudo anotar 6 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.

El árbitro designado para el encuentro fue Daniel Zamora.

Formación de Tigre hoy

El equipo dirigido por Diego Dabove plantea su juego con una formación 4-4-2 con Felipe Zenobio en el arco; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona y Federico Álvarez en defensa; Elías Cabrera, Gonzalo Piñeiro, Jalil Elías y Sebastián Medina en el medio; y Ignacio Russo y David Romero en la delantera.

Formación de Estudiantes hoy

Por su parte, los conducidos por Eduardo Domínguez se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Fernando Muslera defendiendo la portería; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia en la zaga; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar y Alexis Castro en el centro del campo; y con Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré en el ataque.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Al descanso: Atlético Tucumán gana 1-0 a Godoy Cruz

Agónico gol le da triunfo 1-0 a Aldosivi sobre Banfield

Con la mínima diferencia, Sarmiento venció a Instituto por 2 a 1

Boca Juniors fue superior al vencer 2 a 0 a River Plate y quedarse con el Superclásico

Vélez se enfrentará a Gimnasia por la fecha 15

Lo que se lee ahora
Colapinto entra de incógnito al Fan Zone con el guardaespaldas detrás. (@ColapintoFiles). video
Deportes.

Franco Colapinto sorprendió en Brasil: entró disfrazado como Valderrama al Fan Zone de San Pablo

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Cómo será el nuevo requisito para renovar la licencia de conducir.   video
Trámites.

Licencia de conducir en Jujuy: qué documentación hay que llevar, cómo sacar turno y cuánto cuesta

Feriados provinciales en Jujuy.
Calendario.

Feriados provinciales Jujuy 2025: Cuándo caen y cuáles son fines de semana largo

Presencia de arañas en la casa ¿qué significa?  
Alimañas.

¿Qué significa que aparezcan arañas en tu casa? La guía completa

Cuándo es el próximo feriado del año.  
Calendario.

Cuándo caen los feriados nacionales de noviembre 2025

Colapinto entra de incógnito al Fan Zone con el guardaespaldas detrás. (@ColapintoFiles). video
Deportes.

Franco Colapinto sorprendió en Brasil: entró disfrazado como Valderrama al Fan Zone de San Pablo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel