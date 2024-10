Cuándo pelea Mike Tyson vs. Jake Paul: todo lo que tenés que saber

El ex campeón mundial pesado tendrá una riesgosa prueba ante un púgil 30 años menor. El estado de salud del ex campeón mundial pesado es algo que preocupa y podría ser un condicionante para la realización de la pelea. Iron Mike debe someterse a exámenes físicos el día anterior a la pelea y eso determinará si está apto o no para realizarla. En caso de no pasar positivamente la evaluación podría realizarse igual rebajada a la jerarquía de 'exhibición' o, directamente, cancelarse. La pelea ya debió ser postergada de su fecha inicial, el 20 de julio, por problemas de salud de Tyson.