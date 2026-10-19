Hernán Pellerano sobre la victoria de Gimnasia de Jujuy: "No vamos a ninguna cancha a buscar el empate"

Hernán Pellerano reconoció que Gimnasia de Jujuy no tuvo su mejor funcionamiento, pero destacó la importancia de haber conseguido una victoria en un partido en el que consideró que el empate habría sido justo. En diálogo con Lobo El Capo del Norte , el entrenador también habló sobre la jerarquía de sus futbolistas y la necesidad de seguir peleando por el primer puesto de la Primera Nacional.

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El técnico admitió que el equipo jugó con cierta desesperación por la obligación de ganar, especialmente después de los resultados de sus competidores directos. Sin embargo, remarcó que la intención de Gimnasia siempre fue buscar el arco contrario.

El entrenador aseguró que el planteo ofensivo es una característica que intenta mantener desde su llegada al club, aunque reconoció que esa propuesta también puede generar dificultades cuando el equipo pierde la pelota.

Nosotros no vamos a ninguna cancha a buscar el empate, lo demostramos desde el primer día con Central Córdoba, con Belgrano, en Copa Argentina, si hay algo que nos gusta a nosotros es atacar, sostuvo. Nosotros no vamos a ninguna cancha a buscar el empate, lo demostramos desde el primer día con Central Córdoba, con Belgrano, en Copa Argentina, si hay algo que nos gusta a nosotros es atacar, sostuvo.

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En ese sentido, explicó que Gimnasia de Jujuy continuará intentando imponer su juego y buscar el arco rival, incluso cuando el desarrollo de los partidos no sea favorable. Pellerano también reconoció que su equipo estuvo impreciso por momentos y que la necesidad de conseguir los tres puntos influyó en algunas decisiones dentro de la cancha.

“Nosotros también estábamos medio desesperados por eso salimos a buscarlo y nos equivocamos en el camino y nos costó”, señaló, aunque destacó que el Lobo mantuvo la posesión de la pelota.

La importancia de los jugadores de jerarquía

Otro de los aspectos que destacó Pellerano fue la capacidad individual de sus futbolistas para resolver situaciones cuando el funcionamiento colectivo no aparece. En ese contexto, confirmó que Molina estaba jugando con molestias, pero valoró su aporte al equipo.

Cuando no encontrás el funcionamiento del equipo tenés que depender de la jerarquía de los jugadores, expresó. Cuando no encontrás el funcionamiento del equipo tenés que depender de la jerarquía de los jugadores, expresó.

El entrenador explicó que su tarea consiste en ayudar a los futbolistas a encontrar espacios y las mejores formas de atacar al rival, aunque remarcó que las decisiones dentro del campo dependen de ellos.

“Yo puedo ayudarlos y decirles cómo encontrar los espacios y cómo atacar al rival, pero a la larga los que juegan son ellos y hoy se demostró que ellos son los importantes”, afirmó.

La pelea por el primer puesto

Pellerano también hizo referencia a los puntos que Gimnasia dejó escapar en otros encuentros y comparó esas situaciones con lo ocurrido en esta victoria.

El empate era lo justo y ganamos, el otro día el triunfo era lo justo y empatamos, es fútbol. Dios a la larga termina compensando esos puntos que se te van cuando los merecés, manifestó. El empate era lo justo y ganamos, el otro día el triunfo era lo justo y empatamos, es fútbol. Dios a la larga termina compensando esos puntos que se te van cuando los merecés, manifestó.

Finalmente, el técnico explicó que ambos equipos afrontaron el partido con urgencias diferentes. Mientras Gimnasia necesitaba ganar para mantenerse en la pelea por el primer puesto, su rival estaba condicionado por la lucha por evitar el descenso.

“Teníamos necesidad de ganar porque los de arriba ganaron y con la posibilidad de pelear el primer puesto, tenemos distintas necesidades, nosotros peleamos para estar primeros y ellos para el descenso”, concluyó.

Las dos finales que le quedan a Gimnasia de Jujuy

Por la fase regular del torneo, a Gimnasia de Jujuy le quedan dos partidos importantes: primero, recibirá a Atlanta por la Fecha 35, mientras que en la última jornada visitará a San Martín de San Juan. Luego, el Lobo tendrá que esperar el desarrollo de los otros encuentros para conocer en qué lugar quedará de la tabla para disputar el Reducido.