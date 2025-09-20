Matías Módolo: "Vamos unidos hasta el final"

Gimnasia de Jujuy afronta un nuevo desafío en la Primera Nacional y este domingo, desde las 18, se medirá ante Agropecuario de Carlos Casares en el estadio 23 de Agosto. El entrenador del “Lobo”, Matías Módolo, se refirió a la actualidad del equipo y a la importancia de mantenerse firmes en la lucha por el ascenso.

Matías Módolo: "Vamos unidos hasta el final" “Tenemos en claro que unidos vamos hasta el final”, definió Módolo, quien resaltó el espíritu competitivo del plantel: “Nunca dejaremos de intentar de la mejor forma que podamos, con todo el fútbol posible, con garra, corazón y cabeza, dando todo para llevar a Jujuy a lo más alto”.

El DT aseguró que el grupo mantiene intacta la ambición: “Obviamente el objetivo del ascenso sigue inalterable, no nos corremos ni un milímetro”. Y agregó que llegar con expectativas en la recta final “es lo que nos propusimos desde el primer día”.

Consultado sobre el presente del torneo, Módolo no dudó en subrayar lo parejo de la competencia: “El hecho de que estuvimos trece fechas punteros y las expectativas que generamos, nos hizo creer que podría ser más accesible, sin embargo siempre tuvimos en claro que si esto fuera fácil lo haría cualquiera”.

Sobre los momentos adversos, el técnico destacó el temple como virtud decisiva: “En los momentos duros, en que uno se siente golpeado o siente que lo que viene será decisivo, es cuando aparece el 100% de la verdad de la persona. El instinto y la reacción en situaciones límites, es lo que te define como persona, entrenador, futbolista o hincha”. Por último, envió un mensaje a los hinchas de Gimnasia de Jujuy para el choque de este domingo en casa: “Este domingo llenamos la cancha. La gente acompañará a un equipo que es animador del torneo y que es el mejor que representó a Jujuy en los últimos años”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.