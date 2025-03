Preocupa la salud del Hugo Gatti

“Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir”, relató

El duro golpe que sufrió el Loco Gatti en 2024

A mediados de 2024, Gatti sufrió el mayor golpe de su vida; falleció Nacha Nodar, quien fuera su esposa y quien lo acompañó durante más de 50 años.

Su partida dejó un profundo vacío en el ex arquero, quien siempre destacó el amor y el apoyo incondicional que ella le brindó a lo largo de su carrera y su vida con una historia de acompañamiento de 50 años.

El ex arquero y la ex modelo Nacha Nodar se casaron en 1977, y juntos formaron una familia con sus dos hijos, Federico y Lucas, este último con una carrera como futbolista en distintos clubes de Argentina y Europa.

Sobre el inicio de su historia de amor, Nacha contó en una entrevista con Susana Giménez en 2008: “Yo era una bebé. Nos conocimos a la vuelta de mi casa, en un negocio que tenían Luis Artime y Carlos Griguol, jugadores amigos de él. Él era un poco amigo de mis hermanos, pero no me dio bolilla. A los cuatro o cinco años, en Mar del Plata, nos volvimos a ver y al regresar nos consolidamos, aunque en ese momento él tenía novia allá”.

La salud del Loco Gatti

Por fortuna, el exfutbolista se encuentra acompañado de su hijo Federico, quien estaba en Argentina, mientras que Lucas regresó recientemente ya que se encontraba en el exterior.

Gatti, quien en los últimos años ha participado del programa español El Chiringuito, donde protagonizó varios momentos virales por sus declaraciones estridentes, había tenido en diciembre una nueva aparición pública en una nota con La Nación en la que elogió a Juan Román Riquelme, presidente de Boca: "Sabe mucho de fútbol. A mí me tapó la boca. No hay que enfrentarse a él porque perdés. Tiene poco vocabulario, pero te liquida con velocidad mental. Es rápido como cuando jugaba".