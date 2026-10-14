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14 de octubre de 2026 - 10:40
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Suspendieron las finales del Torneo Clausura de la Liga Jujeña

La decisión de la Liga Jujeña alcanza a las definiciones de primera división femenina y masculina. Todavía no hay nuevas fechas confirmadas.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Las finales del Torneo Clausura “Gringo” Flores de la Liga Jujeña de Fútbol quedaron suspendidas y aún no tienen fecha confirmada para su disputa. La decisión fue tomada este martes por la noche durante la reunión del Consejo Directivo.

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La medida alcanza a las definiciones de primera división femenina y masculina. En femenino debían enfrentarse Palermo y Luján, mientras que en masculino el cruce previsto era entre Zapla y Luján.

Qué finales fueron suspendidas

La suspensión comprende los dos partidos definitorios del Torneo Clausura “Gringo” Flores. Las finales programadas eran:

  • Femenino: Palermo vs. Luján.

  • Masculino: Zapla vs. Luján.

Por el momento, desde la Liga Jujeña no confirmaron cuándo se jugarán los encuentros.

El motivo de la suspensión

Si bien no se anunciaron nuevas fechas, se estima que la decisión está vinculada con la participación de Luján y Zapla en el Torneo Regional Amateur durante este fin de semana.

Ambos clubes tendrán actividad el viernes 16 de octubre. Luján enfrentará a Alberdi desde las 21:00 en La Tablada, mientras que Zapla jugará ante Los Perales, también a las 21:00, en el estadio Emilio Fabrizzi.

También habrá actividad por Copa País

Además del Regional Amateur, también se jugará un partido correspondiente a la Copa País. El jueves 15 de octubre, en Catamarca, el seleccionado de la Liga Jujeña enfrentará a Catamarca desde las 16:00.

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