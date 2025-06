“No me suele ir tan bien en la altura porque es difícil jugar, pero me pude adaptar bien, las canchas estuvieron bien, las instalaciones también”, pero admitió que “el clima es un poco seco, las canchas se ponen secas, pero sacando eso estuvieron espectaculares”, y agregó que “esto me da ritmo y espero que me vaya bien en la Qualy”.

El otro ganador salió de un maratónico partido que terminó pasado el mediodía en la cancha central de Tiro. Tras casi tres horas de juego, Galera le ganó a Crosio en dos sets por 4-6, 6-7, tras ganar un súper tie-breaks por 13 a 11, y se metió en el cuadro de la Qualy del certamen.

Ya están los ganadores de la Pre Qualy del Torneo ATP M15 de tenis Ya están los ganadores de la Pre Qualy del Torneo ATP M15 de tenis

“Es importantísimo a nivel tenístico”

Constanza Terán es la vicepresidenta de Tiro y Gimnasia, que aseguró que el torneo “es algo que va a quedar marcado porque hace muchos años que esto no se desarrollaba en Jujuy y menos en nuestro club”, y convocó “a todos los jujeños a venir y disfrutar de un muy buen tenis. El ingreso es libre”.

Francisco Barrios, integrante de la Subcomisión de tenis, calificó al evento como “importantísimo a nivel tenístico, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional”, y marcó que desde la institución “hemos hecho muchísimo esfuerzo para que este torneo salga de la mejor manera posible”.

“Que esto nos dé pie para que de alguna manera el tenis comience a ser un poquito más popular y masivo en Jujuy”, y detalló que a partir del martes “comienza el torneo mayor, el torneo en serio, y de algún modo a partir de ahí ya vamos a tener una concurrencia masiva de público”.

TORNEO INTERNACIONAL ATP M15 EN JUJUY

Cómo se juega el torneo de tenis

La competencia organizada por la Asociación Argentina de Tenis, la Asociación Jujeña de Tenis y la ITF, es reservada para jóvenes talentos del tenis internacional. Da un premio de 15 mil dólares y otorga puntos ATP, una de las principales competencias para jóvenes talentos del tenis internacional.

Este fin de semana se disputarán las finales de la fase clasificatoria, un torneo previo que reúne a 32 jugadores que luchan por obtener uno de los ocho pasajes al cuadro principal. Los espectadores pueden ingresar de manera libre y gratuita.