Cazzu superó a Lady Gaga en YouTube: "Se lo dedico a mi Jujuy amado"

La jujeña compartió en sus redes un video que condensó su gratitud y su historia. “Casi nunca me tomo el momento de compartir con ustedes mis sentimientos, pero hoy es el día” , comenzó diciendo la cantante referente del trap.

“Yo siempre confié en mis creaciones en contra de la estructura industrial y sus reglas para ser global. Todo sin escuchar las tendencias, ni las estrategias, simplemente haciendo lo que amo, MÚSICA, para después darme el gusto de llevarla a la pantalla”, posteó.

Cazzu y el éxito mundial

“Los números no siempre significan mucho para mí, pero cuando es así, orgánico, significa la conexión y el amor real de mucha gente y por eso quiero agradecer con todo mi corazón. ¡GRACIAS a ustedes!”, detalló en el mensaje.

“Pienso en mí a los 16 años y se me escapa una lágrima. Mi primera banda de cumbia y mi primer montaje de un video casero. Tantos sueños con todo en contra, tan lejos de la gran ciudad”, recordó Cazzu sobre su vida en Jujuy.

La artista marcó que el camino no fue sencillo “para los que no nacimos con privilegios, es dejar el alma. Todos los que tenían que apoyarme en esta, lo hicieron. Los y las artistas que aparecen, tuvieron el gesto enorme de amor de querer ser parte de esta mini película que muchos amigos que amo me ayudaron a hacer real”.

“Se lo dedico a mi Jujuy amado y a mi Tucumán querido, por haber formado una cumbiera hecha y derecha”, y agregó en el posteo: “ES AMOR Y GRATITUD todo lo que siento”, sumando el reel que estaba acompañado de imágenes de la noticia del récord.

“Y como todo es muy poético en mi vida, también lo es el hecho de que en casa somos little monsters (apodo atribuido a los fans de Lady Gaga) y ‘Abracadabra’ es la canción favorita de mi bebé. Ella pide que suene ‘uh lala uh lala’ y nos paramos junto a todas sus tías a bailar con ella y a ser felices”.