El escándalo que habría provocado Wanda Nara tras el viaje de Mauro Icardi a Miami.

Un llamado inesperado modificó los planes de Mauro Icardi en las últimas horas. El delantero, que actualmente se encuentra sin club y busca resolver su futuro profesional, recibió una comunicación de una figura importante del mundo del fútbol, quien lo convocó de urgencia a Miami para mantener una reunión de trabajo.

Durante la emisión de Puro Show, Angie Balbiani brindó detalles sobre el inesperado viaje de Mauro Icardi a Miami. La panelista señaló que el futbolista no tenía previsto trasladarse a Estados Unidos y que debió resolver todo a último momento.

De acuerdo con Pampito, Icardi estaba a cargo de una de sus hijas menores , pero recibió una convocatoria laboral que lo llevó a partir rápidamente.

La partida de Mauro Icardi a Miami habría generado una situación que involucró a una de sus hijas menores y a Silvia, la niñera que Wanda Nara había denunciado en el pasado por presunto maltrato .

En Puro Show, Pampito contó que, al enterarse de lo ocurrido, la conductora se presentó junto a la policía para buscar a la niña. “Le toman los datos a la niñera”, precisó.

Durante el operativo, la policía identificó a la niñera y tomó sus datos, en un nuevo episodio que involucra a Mauro Icardi y Wanda Nara. En paralelo, el delantero sigue sin resolver su futuro futbolístico y busca definir cómo continuará su carrera.

Wanda Nara tuvo que llamar a la Policía

Durante la emisión de este martes de Intrusos, por América TV, Paula Varela contó cómo se habría desarrollado el episodio que involucró a Mauro Icardi y Wanda Nara.

De acuerdo con su relato, el delantero estaba al cuidado de las niñas cuando llegó el momento en que la conductora debía retirarlas. Sin embargo, un imprevisto habría cambiado el curso de los acontecimientos.

“Ayer a las 21, Icardi estaba con sus hijas y Wanda tenía que ir a buscarlas. Generalmente, quien va es Migueles, que tenía autorización para ingresar a la casa. Pero Mauro tuvo que viajar con la China y sin las nenas, por lo que las dejó al cuidado de las empleadas. Cuando Wanda se enteró de esta situación, decidió ir ella también”, relató Paula Varela al reconstruir lo sucedido.

La presencia de Wanda Nara en el lugar habría estado condicionada por una restricción perimetral vigente contra su expareja. De acuerdo con lo informado en el ciclo televisivo, la medida le impide acercarse a Mauro Icardi, por lo que la conductora habría solicitado la intervención policial para poder buscar a una de sus hijas.

La restricción perimetral fue uno de los puntos centrales del episodio. Según explicó Paula Varela, Wanda Nara no podía acercarse al lugar por sus propios medios, por lo que decidió llamar al 911 y presentarse junto a la policía. “De esa manera ingresó a buscar a sus hijas”, precisó la periodista al describir cómo se desarrolló el operativo.

“Hay un informe policial que consta que a las 21.02 llega un móvil, la señora Nara estaba con Migueles, se deja constancia que a las 20.33 Mauro autorizó al barrio para que ingrese Migueles. Luego, Nara ingresó con un móvil de la policía de Tigre, a las 22.35 y se retiró con su hija Isabella”, precisó.