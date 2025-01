L-Gante se dio un baño en el mar y perdió una de sus joyas más caras: los detalles. 

“ Estaba andando en moto de agua y por un salto, por una ola, se me perdió el medallón de mi cadena y nada, hay un tesoro de parte de L-Gante, así que le encargo... Quien lo encuentre...si tiene ganas, me lo devuelve ”, expresó en diálogo con La Nación.

“Estaba filmando un videoclip con una moto de agua, chapuzón y bloom, se me desprendió la cadena y quedó. Lo que el agua se llevó por ahí“, lanzó, con su clásica ironía.

Cada gramo de oro valdría aproximadamente 140 mil pesos. El medallón que perdió L-Gante pesa 500 gramos por lo que se estima que la joya tendría un valor aproximado de 70 millones de pesos.

Luego, el periodista le preguntó si sabía acerca de los chats que se filtraron de la China Suárez a Wanda Nara. Como no estaba al tanto, dijo que prefería no opinar. “Mientras no sea conmigo, es un tema ajeno”, remarcó.

En el cierre de la charla, cuando el movilero buscó saber cómo iniciaba el año, L-Gante opinó: “Con un poco de mala suerte ahora que perdí la cadena. No, no, no, pero eso no lo define”.

L-Gante habló de su reencuentro con Wanda Nara: qué dijo

L-Gante habló de su reencuentro con Wanda Nara en un boliche y sorprendió con sus declaraciones. A dos semanas de confirmar su separación, el referente de la Cumbia 420 admitió: “La llama sigue encendida”.

En diálogo con Intrusos, Elián aseguró que “tuve un reencuentro, Wanda me fue a ver a un show en Cherry, zona norte. No volvimos. Nos llevamos bien, tuvimos un momento de buen trato, nos extrañamos, una caricita, bien. Bien porque nunca se perdió nada”.

El movilero reparó en que días atrás él había dicho que se alejaba del escándalo de la novela turca, y Elián explicó: “Necesitaba relajar un poco”. Tras haber tomado distancia, prefirió no opinar del escándalo: “Lo personal, lo familiar, lo serio, no me gusta mucho ni hablar de eso, ni meterme... Eso es algo que se tiene que resolver por lo legal, por la ley, por la Justicia y hasta ahí nomás. Después les deseo lo mejor. Si se crean parejas nuevas, que ojalá que sean fuertes. Yo, en la mía, y mientras tanto, lo que me brinde la vida”.

Respecto a la situación personal de Wanda, destacó: “La veo bien, disfrutando de sus hijos, despierta, tranquila y ocupándose, pero relax”. “¿Crees que te busca vos para encontrar esa paz?”, quiso saber el cronista. Y él reafirmó: “Y de a poquito nos vamos asomando ahí nosotros con lo nuestro, pero nada, que fluya. Yo sé que el vínculo con ella es bastante fuerte y que para romperlo se necesita algo mayor. No nos vamos a pelear por boludeces”.