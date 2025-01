Milett Figueroa habló de los rumores de crisis con Marcelo Tinelli: qué dijo. 

En otro tramo de la entrevista reconoció que no mantiene un vínculo convencional con su pareja: “Creo que he estado muy bien cuando he estado soltera, también trabajando muchísimo en todas partes. No necesito estar con nadie para hacer cosas en la vida ni lograr absolutamente nada. Me parece que soy una gran compañera cuando me enamoro. Si bien es cierto que no es una relación convencional, de la misma edad, pero no significa que no haya amor y que nosotros no estemos completamente enamorados el uno del otro”.

En la entrevista para el programa peruano Amor y Fuego, aseguró que Tinelli tiene planeado viajar a Perú. "Tengo unas propuestas muy interesantes para ir a Perú a trabajar, así que va ir él a acompañarme, les voy a dar la primicia a ustedes. La verdad no hemos conversado donde nos vamos a quedar cuando él llegue, pero tiene ganas de ir al Perú dice 'me muero de ir al Perú, pero se nos cruzan muchas cosas”.

Milett sostuvo que “no necesito fingir una relación. He trabajado muchísimo estando soltera y no dependo de nadie para lograr mis objetivos. Mi relación con Marcelo es hermosa, no tiene ningún tipo de contrato ni interés, porque cualquier persona que se enamore con alguien, sabe lo que estoy pasando”.

Las versiones comenzaron tiempo atrás cuando Yanina Latorre detalló en LAM (América) que tanto Cande como Mica (que son las hijas mayores del conductor) creen que la actriz peruana es “una persona rara, ya que ni bien llegó a la Argentina, no tardó mucho tiempo en ponerse de novia con su padre”. “Nunca hubo vínculo entre ellas. Las chicas, reticentes cuando viene el papá con nueva novia joven y le dicen ‘tené cuidado´”.

Sin embargo, a principios de abril de 2024, Marcelo aclaró la situación en diálogo con Marina Calabró. “Sigo de novio, lo que pasa es que Yani no la quiere a Milett. Me la re contra bocha. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas, no corto ni pincho”.

Qué dijo Milett sobre su participación en el reality

Sobre su participación en la docuserie afirmó que fue su pareja quien le propuso ser parte del programa. "Más allá de mi relación con Marcelo, me propusieron este proyecto. Me lo propuso Marcelo, 'me dijo amor quiero que estés conmigo en el reality ¿quieres estar?', estoy muy contenta con el recibimiento del reality", contó.