Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años: qué le pasó

El actor Antonio Grimau murió a los 82 años. La noticia de su fallecimiento fue comunicada este martes 20 de octubre por la Asociación Argentina de Actores y Actrices en sus redes sociales.

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Nacido el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires, integró distintos elencos en teatro y televisión a lo largo de su dilatada trayectoria profesional.

“Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza”, expresó la cuenta de la Asociación Argentina de Actores.

Según confirmaron medios nacionales, Grimau estaba internado desde el jueves en el Hospital María Ferrer, un centro de salud especializado en enfermedades respiratorias.

Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor. https://t.co/JwCORNmi3W pic.twitter.com/mS1ZBsSp0g

El artista padecía EPID (enfermedad pulmonar intersticial difusa), una afección que compromete los pulmones y puede provocar dificultades respiratorias. Si bien atravesaba este problema de salud, hasta el momento no trascendió una confirmación médica sobre la causa inmediata de su muerte.

Los problemas de salud que había atravesado Antonio Grimau

Esta no era la primera vez que el actor enfrentaba una situación delicada de salud. En 2021, estuvo internado durante casi dos meses después de contraer coronavirus.

En aquella oportunidad, su estado fue grave y necesitó asistencia respiratoria. Tras recibir el alta, contó que había perdido 22 kilos y que debió atravesar una extensa recuperación. Pese a las dificultades, Grimau logró regresar a los escenarios y continuar con su carrera artística.