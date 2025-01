Se conoció quiénes son los famosos que perdieron sus casas en Los Ángeles por los incendios. 

Mandy Moore, la cantante y protagonista de "This is Us", le dijo a sus seguidores en Instagram que dejó su casa junto a sus hijos y mascotas mientras las llamas avanzaban en esta región. "Tratando de proteger a los niños de la inmensa tristeza que siento. Rezando por todos en nuestra hermosa ciudad. Devastada por la destrucción y la pérdida. No sé si nuestra casa se salvó", escribió.

Por otro lado, James Wood compartió un video en X en el que se puede ver cómo las llamas devoraban árboles y arbustos cerca de su casa en Pacific Palisades, a medida que se preparaban para evacuar. "No podía creer que nuestra adorada casita en las colinas aguantara tanto tiempo. Es como perder a un ser querido", dijo Woods.

Mark Hamill, el protagonista de "La Guerra de las Galaxias", indicó que “evacuando Malibú a tan última hora que había pequeños incendios en ambos lados de la carretera cuando nos acercamos a la Autopista de la Costa del Pacífico”. Aclaró que su esposa y su perro ya se encontraban en la casa de su hija en común en Hollywood para escapar de lo que catalogó como "el incendio más horrendo desde 1993”.

Por su parte, Ben Affleck, adquirió su propiedad en Pacific Palisades en julio por u$s20, 5 millones. Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, poseen una enorme mansión de u$s26 millones en la zona. Miles Teller, conocido por su papel en "Top Gun: Maverick", y su esposa, la modelo Kaleigh Sperry, compraron su casa en Pacific Palisades en marzo por u$s7, 5 millones.

Paris Hilton expresó su dolor en sus redes sociales. "Sentarme con mi familia, ver las noticias y ver nuestra casa en Malibú arder hasta los cimientos en la televisión en vivo es algo que nadie debería tener que experimentar", escribió en su cuenta de Instagram, donde colgó también las imágenes televisivas del momento.

En lo que respecta a Leighton Meester y Adam Brody, los actores oficialmente perdieron su hogar debido al incendio. De manera rápida y segura, tanto los actores como sus hijos y mascotas fueron evacuados, pero se quedaron sin su mansión en la que vivieron durante años.

Asimismo, hay varias personalidades más afectadas como Guillermo del Toro y muchos más que todavía no hablaron al respecto.

Cuáles son los eventos que se vieron afectados por los incendios

Más allá de las mansiones y los vecinos evacuados en Los Ángeles, también se suspendieron una cantidad de eventos en Hollywood. El principal es el cierre del parque de Universal, pero también la suspensión de los estrenos en cine de "Unstoppable" y "Wolf Man”.

En lo que respecta a la temporada de premios, también los Oscars se vieron afectados. Esto es porque desde la Academia emitieron un comunicado solidarizándose con los afectados y anunciaron que las votaciones, que comenzaron el 8 de enero y debían terminar el 12, serán pospuestas hasta el 14 porque durante estos tres días no estarán votando.