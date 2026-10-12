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12 de octubre de 2026 - 18:37
Espectáculos.

Shakira y Maluma se reencontraron en Madrid y cantaron sus dos hits juntos

La presentación de Maluma fue una de las grandes sorpresas del penúltimo recital de Shakira en Madrid. El artista colombiano se sumó al espectáculo de la cantante en la capital española.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Shakira y Maluma se reencontraron en Madrid y cantaron sus dos hits juntos.&nbsp;

Shakira y Maluma se reencontraron en Madrid y cantaron sus dos hits juntos. 

Shakira protagonizó uno de los momentos destacados de su residencia en Madrid al compartir escenario con Maluma durante el penúltimo show. La aparición del cantante despertó la expectativa del público y marcó el reencuentro de dos grandes figuras del pop latino y la música urbana.

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La complicidad entre ambos quedó en evidencia cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de Chantaje”. Con una presentación cargada de ritmo y energía, Shakira y Maluma volvieron a interpretar el hit que popularizaron en 2016 y que alcanzó un enorme impacto internacional.

El repertorio también incluyó “Agua”, el tema que Shakira y Maluma lanzaron recientemente y que llevaron al escenario madrileño en una de sus primeras interpretaciones en vivo.

El reencuentro de las dos estrellas colombianas dejó en claro que sus colaboraciones siguen teniendo un lugar especial entre sus seguidores. Shakira y Maluma compartieron escenario, repasaron sus éxitos y le dieron al público de Madrid un momento destacado dentro de la residencia de la cantante.

A pocas semanas de su lanzamiento, “Agua” ya muestra números destacados en las plataformas digitales. La nueva colaboración de Shakira y Maluma, estrenada el 17 de septiembre, superó los 15 millones de reproducciones en Spotify, mientras que su videoclip oficial, dirigido por Hannah Lux Davis, rebasó los 12 millones de visualizaciones en YouTube.

El tema mantiene un ritmo de crecimiento cercano a las 700.000 reproducciones diarias en cada servicio.

El tema sumó una dosis de ritmo caribeño a la noche madrileña. Con una base de merengue, Shakira y Maluma invitaron al público a bailar y desplegaron toda su complicidad sobre el escenario. La actuación rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.

Los invitados de Shakira en Madrid

La participación de Maluma se suma a una lista de figuras destacadas que compartieron escenario con Shakira durante sus presentaciones en Madrid.

Entre ellas se encuentran Laura Pausini, quien interpretó junto a la colombiana la emblemática balada “Antología”; Alejandro Sanz, con quien revivió el éxito “La Tortura”; y Manuel Turizo, que se unió a la cantante para interpretar “Copa Vacía”.

Otra de las apariciones destacadas fue la de Dua Lipa, quien se sumó a Shakira para interpretar una versión acústica de “Antología”, en uno de los momentos especiales de la residencia.

Además, el espectáculo contó con la participación de los bailarines de Triplets Ghetto Kids, que acompañaron a la artista colombiana durante la presentación de “Dai Dai”.

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