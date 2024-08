Tini Stoessel hará una colaboración con una banda internacional: los detalles. 

Asimismo, la intérprete de Miénteme destacó que ese tema en particular, que cuenta con una melodía muy sutil de bajo y piano, se llamará “We pray” lo que se traduce a “Nosotros rezamos” y se podrá escuchar tras su lanzamiento mundial el próximo 23 de agosto.

En medio de la emoción que la atraviesa por estas horas la propia Tini acudió a su cuenta de Twitter donde escribió: “Que locura Dios mío. ¿Se acuerdan el día que les conté cuando salió UMDP? Estaba ahí en el estudio y todavía sigo sin creer que se hizo realidad”.

Y agregó que “qué emoción tan grande, mi banda preferida de la vida, la que marcó tantos momentos. Conocer a Chris más allá del artista que es, como persona. Qué bendición tan linda”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Coldplay (@coldplay)

Stoessel no será la única artista invitada ya que también colaborarán en el feat la rapera británica Little Simz y la artista de origen palestino-chilena Elyanna.

Asimismo, y en cuanto a voces masculinas, se sumará el nigeriano Burna Boy que entonará en el single junto con la voz de Chris Martin. Finalmente, Tini volvió a manifestar su felicidad al reaccionar a una fan que puso un meme de ella y citó: “23 de agosto Coldplay y Tini”. A lo que la ex Violeta remató: “Soy literalmente. No lo creo”.

Además de Tini Stoessel, para la portada de su álbum, Coldplay seleccionó una fotografía del artista argentino Matías Alonso Revelli, un artista visual de 31 años.

El joven manifestó que “lo único que hice fue la imagen de la tapa. Fue 4 años antes sin saber que Coldplay me la iba a pedir para la portada del disco”.

El mal momento que vivió Tini Stoessel en sus vacaciones: qué pasó

La cantante se hospedaba en un hotel de Positano, en la región de Campania, donde disfrutó de un día soleado en la playa, según las fotos que compartió en sus redes sociales.

image.png

Pero, lejos de poder relajarse y descansar de su exitosa carrera, Tini, quien habló públicamente sobre su salud mental, se encontró con una multitud de fans en la puerta de su hotel tras la difusión de la dirección del lugar.

En una serie de videos publicados en las redes sociales, se observa a una amiga de Tini pidiendo a las fanáticas que se retiren del establecimiento, explicando que la cantante no saldría.

“Tini está en reuniones de trabajo y lo va a estar hasta más tarde. No sabemos si va a salir, no sé si quieren ir a la plaza a tomar algo y volver más tarde. No va a salir ahora y están acá con mucho calor. Capaz más a la noche sale”, comentó, preocupándose por el bienestar del grupo de jóvenes.

Pese al inconveniente, otro video, aparentemente de la noche anterior, muestra a Tini saludando a todas las fans que la esperaban en la puerta del hotel. La cantante se tomó el tiempo para enviar saludos, tomarse fotos, firmar autógrafos e incluso recibir algunos regalos de sus seguidoras.

