Tras separarse del Chato Prada, Lourdes Sánchez fue fotografiada con Francisco Liotta Hernández. 

Tras su separación de el Chato Prada, Lourdes Sánchez volvió a quedar en el centro de la escena por su vínculo con Francisco Liotta Hernández. La bailarina fue captada junto al empresario en Corrientes, donde se los ve caminando en una actitud cómplice.

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández fueron vistos juntos en Corrientes , en medio de los rumores que los vinculan sentimentalmente. Las imágenes, emitidas por Nuevo Día, de Ciudad Magazine, muestran a la bailarina y al empresario compartiendo una caminata , semanas después de que se conociera su separación de el Chato Prada.

La funcionaria correntina fue captada junto al rugbier mientras caminaban por la costanera norte de la ciudad . El encuentro se produjo semanas después de que Lourdes Sánchez anunciara su separación del Chato Prada, con quien compartió 16 años de relación y tiene un hijo en común.

Juan Etchegoyen fue quien dio detalles del encuentro y aseguró que “ estaban caminando en la costanera norte de Corrientes ”. En las imágenes, la bailarina y el deportista se muestran con ropa deportiva mientras recorren juntos la zona , lo que alimentó las especulaciones sobre un posible romance.

Durante el programa, Flavia Palmiero aportó su mirada sobre el encuentro y señaló: “Están haciendo gimnasia”. Por su parte, Etchegoyen sostuvo que las imágenes eran una señal de la cercanía entre ambos y afirmó: “Esto confirma el vínculo”.

Lourdes Sánchez habló de su separación del Chato Prada

Mientras cumplía con sus compromisos como presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez dialogó con la prensa local. En medio de la conversación, surgieron preguntas sobre su situación sentimental y la exbailarina de ShowMatch lanzó una declaración que no pasó inadvertida.

“La vida privada es por otro lado. No se castiga el amor, chicos”, respondió Lourdes Sánchez cuando le preguntaron por su presente sentimental. Antes, la funcionaria había destacado su compromiso laboral y aseguró que estaba “trabajando con todo mi corazón”, aunque prefirió no profundizar sobre su vínculo con el rugbier.

En medio de la charla con la prensa, uno de los cronistas quiso saber cómo estaba su corazón después de ponerle fin a su relación con el Chato Prada, histórico productor de Marcelo Tinelli. La bailarina afirmó que se encuentra bien, pero admitió que transita una etapa compleja por los cambios que implica una separación después de tantos años y por el hijo que comparten.

“Por supuesto que no es algo feliz, pero lo llevamos muy bien como personas adultas que somos y por todo el amor de nuestra relación de 16 años”, expresó Lourdes Sánchez al referirse a la separación del Chato Prada y a la manera en que ambos atraviesan esta nueva etapa.