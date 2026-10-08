Wanda Nara y Mauro Icardi firmaron el divorcio: “Hay motivos para brindar”. 

La historia entre Mauro Icardi y Wanda Nara llegó oficialmente a su fin. Este jueves, el delantero confirmó que la Justicia italiana dictó la sentencia de divorcio y compartió un comunicado en sus redes sociales para dar a conocer la resolución.

Después de años de idas y vueltas, Mauro Icardi y Wanda Nara ya están oficialmente divorciados . El futbolista fue quien anunció este jueves la resolución de la Justicia italiana, a través de un comunicado fechado el 8 de octubre.

El documento, titulado “Sentencia de divorcio oficial” , contiene la versión de Icardi sobre la decisión judicial y marca un nuevo capítulo en la extensa disputa que mantuvo con la empresaria. Al final, el delantero dejó una contundente declaración: “Hay motivos para brindar” .

“ El Tribunal de Milán dictó la sentencia que declara disuelto mi matrimonio ”, expresó Icardi en el inicio del comunicado. Según explicó el delantero, el fallo no solo confirmó el divorcio, sino que además desestimó las pretensiones económicas planteadas por Wanda Nara .

De acuerdo con lo señalado por Mauro Icardi, la Justicia italiana desestimó el pedido de manutención como cónyuge, que había sido establecido en 250.000 euros por mes. En ese sentido, el futbolista afirmó: “La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”.

Además, Icardi afirmó que el tribunal desestimó el pedido de pensión por divorcio y explicó los motivos que, de acuerdo con su versión, fueron considerados por la Justicia para resolver de esa manera.

“Hoy comparto la sentencia que esperaba desde que inicié el proceso en noviembre de 2024”, manifestó el futbolista. En su comunicado, también explicó por qué optó por tramitar el divorcio en Italia y sostuvo que buscaba que “las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia”.

Sobre el final de la publicación, Icardi dejó un mensaje de celebración por la resolución judicial: “Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa”. Y, acompañado por un emoji de copas, cerró con una contundente frase: “Hay motivos para brindar”.

Los pedidos económicos de Wanda Nara

Otro de los puntos abordados por Mauro Icardi tuvo que ver con la trayectoria laboral de Wanda Nara durante los años que estuvieron casados. De acuerdo con lo señalado por el futbolista, la Justicia no consideró acreditado que ella hubiera resignado su actividad profesional en favor de la vida familiar.

Al referirse a la actividad profesional de Wanda, Icardi citó uno de los argumentos incluidos en su comunicado: “El tribunal no consideró probado que hubiera sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio. Por el contrario, señaló que su notoriedad derivó del matrimonio conmigo y que su actividad profesional se expandió”.

Como parte de su explicación, Mauro Icardi incluyó un extracto en italiano que, según aseguró, corresponde a la sentencia de divorcio. Allí se plantea que no habría quedado demostrado el sacrificio profesional mencionado y se hace referencia al vínculo entre la notoriedad de Wanda Nara en Italia y su matrimonio con el jugador.

Según explicó Icardi, el fallo también contempló el aspecto económico del proceso judicial y dispuso que Wanda Nara le reintegre dos tercios de las costas del juicio.