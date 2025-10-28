martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 07:46
Liga Profesional

Instituto vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Instituto y Rosario Central. El partido se jugará en el estadio el Olímpico de Córdoba el viernes 31 de octubre a las 21:15 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Instituto y Rosario Central correspondiente a la fecha 14 se disputará en el estadio el Olímpico de Córdoba desde las 21:15 (hora Argentina), el viernes 31 de octubre.

Así llegan Instituto y Rosario Central

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

Instituto buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Dep. Riestra. En 1 partido ha triunfado y ha empatado 3. En esas jornadas, le hicieron 2 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

Rosario Central venció en casa a Platense por 1 a 0. El equipo visitante mantiene una racha positiva en los últimos partidos del torneo actual, en los que anotó 9 goles y tuvo 2 en contra.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Rosario Central.


Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Horario Instituto y Rosario Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

