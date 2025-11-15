Instituto se enfrentará ante Talleres por la fecha 16

BsAs (DataFactory)

Mañana desde las 17:00 (hora Argentina), Instituto recibirá a Talleres en el estadio el Olímpico de Córdoba, por la fecha 16 del Clausura.

Así llegan Instituto y Talleres Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura Instituto recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Sarmiento. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 6 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura Talleres llega triunfante luego de ver caer a Platense con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 4 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de mayo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Instituto se impuso por 1 a 2. Yael Falcón Pérez es el árbitro designado para controlar el partido. Horario Instituto y Talleres, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.