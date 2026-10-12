Acompañamiento terapéutico en Jujuy: a quiénes está destinado y cuál es su rol

El acompañamiento terapéutico es una práctica profesional de salud que interviene en distintos momentos de la vida de una persona, desde la niñez hasta la adultez mayor. Claudia Tolaba, licenciada en Acompañamiento Terapéutico, y Agustina Martínez Bernal, técnica superior en Acompañamiento Terapéutico , explicaron en Canal 4 cuál es el rol que cumplen, a quiénes acompañan y por qué su tarea no se limita al ámbito escolar.

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Las profesionales señalaron que en Jujuy la actividad creció en los últimos años, tanto en formación como en inserción laboral. Actualmente hay acompañantes terapéuticos en San Salvador de Jujuy, Perico, San Pedro, Yuto y Ledesma.

Tolaba explicó que el acompañamiento terapéutico no consiste simplemente en “acompañar”, sino en trabajar dentro de un proceso de salud con objetivos definidos por un equipo interdisciplinario.

Nosotros ya somos profesionales de la salud, a nosotros nos deriva un equipo interdisciplinario, señaló. Nosotros ya somos profesionales de la salud, a nosotros nos deriva un equipo interdisciplinario, señaló.

Ese equipo puede estar integrado por psicólogos, psiquiatras, terapistas ocupacionales, oncólogos u otros profesionales, según la situación de cada persona. Desde allí se define si el acompañamiento terapéutico es necesario y cuál será el objetivo del trabajo.

“Hay un objetivo terapéutico que cumplir, que es la diferencia de acompañar por acompañar y una actividad planificada que todo responde a lo terapéutico”, explicó Tolaba.

A quiénes acompañan

Las profesionales remarcaron que el acompañamiento terapéutico puede estar destinado a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores. La intervención depende de lo que necesita cada persona y del proceso que esté atravesando.

Entre los ámbitos de trabajo mencionaron discapacidad, salud mental, perspectiva de género, consumo problemático y gerontología. Agustina Martínez Bernal explicó que muchas veces se asocia al acompañante terapéutico únicamente con la escolarización, especialmente en niños, pero aclaró que el campo de acción es mucho más amplio.

“El acompañamiento terapéutico se lo generaliza mucho con la escolarización y con los chicos en general, pero en realidad entramos en muchos ámbitos”, indicó.

El trabajo con adultos mayores y familias

Las profesionales también destacaron el rol del acompañamiento terapéutico en personas mayores. Señalaron que, en esa etapa, pueden aparecer duelos, cambios vinculados a la jubilación o diagnósticos como patologías oncológicas, Parkinson o demencia senil.

En esos casos, el trabajo no se centra únicamente en la persona acompañada, sino también en su entorno familiar.

Nosotros no solamente trabajamos con la persona, sino también trabajamos con la familia, explicó Martínez Bernal. Nosotros no solamente trabajamos con la persona, sino también trabajamos con la familia, explicó Martínez Bernal.

En ese sentido, señalaron que el acompañante terapéutico funciona como un nexo entre el equipo médico, la familia y la persona. Ese rol permite ordenar el proceso, sostener el tratamiento y evitar que toda la carga recaiga sobre los familiares.

Salud mental, duelos y situaciones complejas

Tolaba y Martínez Bernal también remarcaron que pueden intervenir en situaciones vinculadas a depresión, consumo problemático o procesos de duelo. Señalaron que muchas veces las familias no cuentan con herramientas suficientes para acompañar determinados cuadros o momentos difíciles.

“Es difícil contener y por ahí no se cuenta con las herramientas. Bueno, ahí es donde entramos nosotros. Ese es nuestro trabajo”, expresaron.

Actualmente, según indicaron, la mayor demanda en Jujuy aparece en niños y en el ámbito escolar, aunque insistieron en que el acompañamiento terapéutico también puede tener presencia en clínicas y en procesos clínicos o quirúrgicos.

El acompañamiento en la escuela y en la transición a estudios superiores

En el ámbito educativo, las profesionales explicaron que el trabajo está relacionado con la inclusión. Cuando un adolescente termina la secundaria y quiere continuar una carrera universitaria o una tecnicatura, puede necesitar apoyo para adaptarse a esa nueva etapa.

Tolaba señaló que allí pueden aparecer dificultades, especialmente por cuestiones burocráticas vinculadas a las obras sociales, que muchas veces dejan de cubrir determinados equipos pedagógicos después de los 18 años.

En ese contexto, el acompañante terapéutico puede ayudar a sostener el proceso de adaptación a un nivel superior, aunque aclararon que su rol no reemplaza al equipo pedagógico encargado de adaptar contenidos.

“Una cosa es que tenga un equipo que lo apoye en cuanto a la inclusión y en la parte pedagógica, y otro tema es el acompañante poder sostenerlo en este proceso que es un cambio bastante complejo desde la secundaria a un nivel más superior”, explicaron.