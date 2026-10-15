Buscan renovar el patio de una escuela de Chilcayoc: piden voluntarios y donaciones

La Fundación Brújula Educativa busca renovar el patio de la escuela de Chilcayoc, ubicada en la Quebrada de Humahuaca, mediante la creación de juegos y murales educativos que permitan fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. La actividad se realizará este sábado y, para concretarla, convocan a voluntarios y solicitan donaciones de pinturas.

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Valeria Macía, referente de la fundación, explicó que la iniciativa forma parte de un trabajo más amplio de alfabetización que desarrollan en distintas escuelas de la provincia. La propuesta busca aprovechar los espacios recreativos para estimular la matemática, la motricidad, la lectura y la escritura.

El proyecto contempla una jornada de pintura de juegos y murales en el patio escolar, con actividades pensadas para que los chicos puedan aprender mientras juegan.

“Casi todo lo que hacemos en la fundación es a través de socios adherentes, voluntarios, donaciones”, explicó Macía, quien señaló que actualmente necesitan pinturas de colores primarios, blanco y negro.

La fundación ya viene trabajando con la escuela a través del método DALE, destinado a mejorar la lectoescritura. Además, cuenta con la colaboración de la Fundación CES y de Renata Jacob, quien realizó una donación económica para facilitar el traslado de estudiantes de Volcán, el paraje Chilcayoc y otras zonas de Bárcena hacia la institución, que había registrado una importante caída de matrícula.

La preocupación por la lectura y la escritura en Jujuy

Macía también se refirió a las dificultades de alfabetización que encuentran al trabajar con instituciones educativas de distintas regiones.

Según explicó, en algunas escuelas periféricas hay estudiantes que llegan al primer año de secundaria y todavía leen deletreando. Esta situación también forma parte de las preocupaciones que abordan en una escuela de Yavi y en una institución secundaria de San Pedrito.

Para la referente de Brújula Educativa, recuperar el vínculo con los libros resulta fundamental, especialmente en un contexto de creciente utilización de herramientas digitales e inteligencia artificial.

La propuesta no busca dejar de lado la tecnología, sino combinar los recursos digitales con la lectura tradicional y enseñar a los estudiantes a reconocer qué información es adecuada.

Actividades educativas para chicos de la Quebrada, la Puna y los Valles

La Fundación Brújula Educativa también organiza encuentros con escuelas de distintas regiones de Jujuy en su sede ubicada en Los Perales.

Allí reciben a grupos de estudiantes que participan de campamentos y actividades recreativas en un espacio verde con pileta. Además, organizan visitas al Cabildo, recorridos culturales y turísticos, y jornadas de lectura y escritura.

Estas actividades cuentan con la colaboración de docentes universitarios y autores jujeños que comparten sus obras con niños y adolescentes. Actualmente, la fundación está concentrando buena parte de su trabajo en las escuelas del norte provincial.

Macía destacó que el contacto con escritores de la provincia despierta el interés de los estudiantes. Recordó que recientemente compartieron una actividad con un autor de Yala y que buscan sumar a una escritora de Maimará para próximas jornadas.

El objetivo es que los chicos conozcan a personas de sus propias comunidades que lograron desarrollar proyectos literarios y descubran las posibilidades que ofrecen la lectura y la escritura.

“Escribir te abre un mundo maravilloso”, expresó, al destacar también la importancia de desarrollar una lectura crítica y promover actividades fuera del aula, mediante juegos y encuentros con autores e ilustradores.

Cómo colaborar con el proyecto de Chilcayoc

La jornada para renovar el patio escolar se realizará este sábado. Desde la fundación convocan a voluntarios y a personas que puedan donar pinturas para concretar los juegos y murales.

Quienes quieran sumarse pueden comunicarse al 3885 175 915, teléfono de la Fundación Brújula Educativa.

La salida hacia Chilcayoc está prevista para las 8:30 de la mañana del sábado, desde ANSES, frente a Ciudad Cultural.

Con esta iniciativa, la fundación busca mejorar los espacios de recreación de la escuela y continuar fortaleciendo su trabajo de alfabetización en las comunidades de la Quebrada.