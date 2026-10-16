sábado 17 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de octubre de 2026 - 20:22
Atención.

Cambian los recorridos de siete líneas de colectivos en Jujuy: cuáles son y por dónde circularán

Habrán modificaciones en el transporte urbano por un inconveniente en avenida Bolivia, a la altura de barrio Huaico.

+ Seguir en
Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Cambio en el recorrido de algunas lineas del transporte urbano.

Cambio en el recorrido de algunas lineas del transporte urbano.

Lee además
Comunicado de cámaras empresariales y Unión Industrial de Jujuysobre la licitación del ferrocarril Belgrano
Jujuy.

Comunicado de cámaras empresariales y Unión Industrial de Jujuy sobre la licitación del ferrocarril Belgrano
Jujuylidera el ranking nacional de donación de órganos 
Salud.

Histórico: Jujuy lidera el ranking nacional de donación de órganos

La medida fue comunicada por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, siguiendo recomendaciones de Vialidad de la Provincia. Los cambios afectan a las líneas 12, 15, 28, 35, 36, 38 y 39, y permanecerán vigentes hasta nuevo aviso.

Qué líneas de colectivos modifican sus recorridos en Jujuy

De acuerdo con la información oficial, las modificaciones se aplican de manera diferenciada según las líneas y el sentido de circulación.

Líneas 12 y 28:

  • Mantendrán su recorrido habitual hasta la intersección de las calles Viamonte y Roncagua.

Líneas 15, 35, 36, 38 y 39:

Estas unidades deberán realizar desvíos tanto en el recorrido de ida como en el regreso, utilizando avenida de los Estudiantes y la Ruta Nacional 9 para continuar con sus servicios.

Cómo serán los nuevos recorridos de ida y vuelta

Para las líneas 15, 35, 36, 38 y 39 se estableció los siguientes trayectos:

Recorrido de ida:

  • Avenida Bolivia.

  • Avenida de los Estudiantes.

  • Ruta Nacional 9.

  • Ingreso al barrio Los Molinos.

  • Retoman su recorrido habitual.

Recorrido de vuelta:

  • Avenida Jorge Cafrune.

  • Ruta Nacional 9.

  • Acceso a Ciudad Cultural.

  • Avenida de los Estudiantes.

  • Avenida Bolivia.

  • Continúan con el recorrido habitual.

De esta manera, las unidades utilizarán vías alternativas para evitar el sector afectado de avenida Bolivia.

Hasta cuándo estarán vigentes los cambios

Desde el municipio aclararon que las modificaciones tendrán carácter temporal y se mantendrán hasta nuevo aviso.

La decisión responde a un inconveniente detectado sobre la calzada de avenida Bolivia, en las inmediaciones de la escuela Macedonio Graz, y fue adoptada siguiendo las recomendaciones de Vialidad de la Provincia.

Por este motivo, los usuarios de las líneas afectadas deberán tener en cuenta los nuevos trayectos al momento de organizar sus viajes, especialmente quienes utilizan habitualmente el transporte urbano en barrio Huaico y sectores cercanos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Comunicado de cámaras empresariales y Unión Industrial de Jujuy sobre la licitación del ferrocarril Belgrano

Histórico: Jujuy lidera el ranking nacional de donación de órganos

La Cena Blanca 2026 de San Salvador de Jujuy será el viernes 4 de diciembre

Red de abuso sexual infantil: los detalles del allanamiento realizado en Jujuy

San Salvador de Jujuy: qué calles estarán cortadas este fin de semana

Lo que se lee ahora
Cena Blanca (foto archivo). video
Jujuy.

La Cena Blanca 2026 de San Salvador de Jujuy será el viernes 4 de diciembre

Por  Federico Franco

Las más leídas

Papa León XIV
País.

¿Se suspende la visita del Papa León XIV a Argentina? Qué dijo el Obispo de Jujuy

Conmoción en La Plata: un hombre llamó al 911, confesó que mató a su pareja y quedó detenido por el femicidio
Femicidio.

Mató a su pareja en La Plata, viajó a Jujuy con su hijo y volvió para entregarse

Siguen las lluvias durante el fin de semana: el pronóstico del tiempo para Jujuy
Jujuy.

Siguen las lluvias durante el fin de semana: el pronóstico del tiempo para Jujuy

Fuerte caída de la natalidad en Argentina (Foto generada conIA)
Datos.

Fuerte caída de la natalidad en Argentina: Jujuy entre las provincias con menos nacimientos

Paso de Jama - Imagen de archivo
Jujuy.

Habilitaron el Paso de Jama: horarios y recomendaciones para circular

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel