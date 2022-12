Live Blog Post

Un vestuario inspirado en un dibujo animado

Álvaro Tolaba del colegio ETP Belmonte fue con un look muy especial, "el traje surgió cuando comía con mi familia y tuvimos la idea de hacerme este de la serie animada 'Villanos, ellos me apoyaron'", dijo y aseguró que "el personaje es un ser de maldad y el look transmite elegancia, firmeza y poder".