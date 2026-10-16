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16 de octubre de 2026 - 20:58
Jujuy.

Comunicado de cámaras empresariales y Unión Industrial de Jujuy sobre la licitación del ferrocarril Belgrano

Las Cámaras Empresarias de Jujuy expresaron su preocupación por la exclusión de dos ramales del ferrocarril Belgrano Cargas y solicitaron modificar el pliego de licitación.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Comunicado de cámaras empresariales y Unión Industrial de Jujuysobre la licitación del ferrocarril Belgrano

Comunicado de cámaras empresariales y Unión Industrial de Jujuy sobre la licitación del ferrocarril Belgrano

Las Cámaras Empresarias de Jujuy manifestaron su preocupación por la exclusión de los ramales C14 y C15 del esquema de obras obligatorias previsto en la licitación del Ferrocarril Belgrano Cargas.

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A través de un comunicado, solicitaron modificar el pliego e incorporar estos corredores ferroviarios, al considerar que son fundamentales para mejorar la conectividad, fortalecer la competitividad y promover el desarrollo económico del Norte argentino.

Además, destacaron que la recuperación ferroviaria contribuiría a disminuir la circulación de transporte pesado por las rutas, atraer inversiones y generar empleo. En ese sentido, remarcaron la necesidad de contar con infraestructura estratégica que permita reducir las desigualdades económicas entre el Norte argentino y el resto del país.

El comunicado

Las Cámaras Empresarias de Jujuy expresamos nuestra preocupación por la exclusión de los ramales C14 y C15 del esquema de obras obligatorias en el proceso de licitación del Ferrocarril Belgrano Cargas.

Consideramos fundamental modificar el pliego e incluir estos corredores que son esenciales para garantizar la competitividad, conectividad y el crecimiento para nuestra región. Cabe mencionar que la reactivación del FF.CC. Belgrano no solo permitirá transportar la producción del Norte argentino, sino también fortalecer la integración regional con el oriente boliviano y el norte de Chile.

La rehabilitación del FF.CC. permitiría reducir costos logísticos, mejorar la competitividad de nuestras producciones, disminuir la presión del transporte pesado sobre la red vial y generar condiciones para nuevas inversiones, agregado de valor y empleo en una región que requiere infraestructura para desarrollar plenamente su potencial.

El desarrollo del Norte Argentino requiere infraestructura estratégica y reglas que promuevan inversiones para fortalecer nuestra capacidad productiva y de esta forma, disminuir las asimetrías con el resto de nuestro país.

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