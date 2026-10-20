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20 de octubre de 2026 - 11:20
Jujuy.

Comunicado del Bloque de Diputados del Frente Jujuy Crece sobre los dichos del Ministro Federico Posadas

A través de sus redes sociales oficiales, el Bloque de Diputados del Frente Jujuy Crece emitió un comunicado rechazando los dichos del Ministro de Turismo de la provincia, Federico Posadas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Jujuy Crece

A través de sus redes sociales oficiales, el Bloque de Diputados Provinciales del Frente Jujuy Crece emitió un comunicado donde rechaza “de manera categórica las acusaciones infundadas del Ministro de Cultura y Turismo Federico Posadas”.

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Comunicado del Bloque de Diputados del Frente Jujuy Crece

El Bloque de Diputados “Jujuy Crece”, rechaza las acusaciones del ministro Federico Posadas y ratifica la unidad del frente.

Desde el bloque de diputados “Jujuy Crece” rechazamos de manera categórica las acusaciones infundadas del ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, quien sostuvo que integrantes de nuestro bloque habrían aportado información a legisladores de la oposición en el marco de la interpelación realizada en la Cámara.

Esa afirmación es falsa.

Si el ministro cuenta con alguna prueba que respalde sus dichos, le solicitamos que la haga pública.

Asimismo, queremos dejar en claro que en nuestro frente no existen dos conducciones. Existe una sola: una mesa de conducción integrada por el gobernador Carlos Sadir, el vicegobernador Alberto Bernis y el exgobernador Gerardo Morales entre otros dirigentes, Es allí donde se definen las decisiones sobre el rumbo político de la provincia de Jujuy.

Es otra mentira más del Ministro, como quedó demostrado al estar en la Legislatura.

Todos formamos parte del mismo proyecto. Un proyecto que no nació en 2015, sino que venimos construyendo desde hace muchos años, con compromiso y trabajo por los jujeños y las jujeñas.

Por eso, entendemos que quien no pertenece a este proyecto es el propio funcionario, un paracaidista que llegó desde otra provincia, que enfrenta causas judiciales por presunto mal manejo de fondos públicos y que nunca formó parte de nuestro espacio político.

Sus planteos desmesurados y sin respaldo político instalan divisiones internas que no existen y colocan al gobernador en situaciones innecesariamente complicadas.

Desde “Jujuy Crece” seguiremos trabajando con responsabilidad, unidad y respeto institucional, acompañando la gestión del gobernador Carlos Sadir y defendiendo el proyecto que los jujeños eligieron. Las diferencias se resuelven dentro del espacio y con argumentos, no con acusaciones sin fundamento a través de los medios.

Bloque de Diputados del Frente “Jujuy Crece”

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