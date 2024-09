Con éxito se cerró el cuarto desfile de carrozas de la FNE 2024

Live Blog Post

Representante de Buenos Aires

Constanza Benazzo, dijo que "nos recibieron re bien, estamos contentas porque son muy cálidos en Jujuy".

Sobre la elección mencionó que primero eligen escuela, luego a nivel provincial. No conocía sobre esta fiesta pero cuando em invitaron me encantó. Es muy lindo estar acá, son personas muy hermosas y voy a disfrutar al máximo. voy a disfrutar mucho porque esta experiencia no la voy a volver a vivir en mi vida".

Con las otras representantes, "se armó un grupo hermoso, bailamos y cantamos".