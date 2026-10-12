Controlaron un incendio de gran magnitud en Laguna de Pozuelos

Un incendio de gran magnitud registrado en la zona de Laguna de Pozuelos, fue controlado luego de un intenso operativo que se desarrolló durante la jornada del domingo 11 de octubre. El aviso de vecinos del lugar permitió activar rápidamente la respuesta y desplegar a distintos equipos de emergencia.

Las tareas se realizaron por más de siete horas. Luego, todo el personal regresó a sus bases aproximadamente a las 23, tras lograr controlar el fuego.

El operativo en Laguna de Pozuelos El incendio demandó la intervención de distintos organismos y equipos de la zona. Según informaron, el trabajo fue exitoso y permitió contener y extinguir las llamas.

En el operativo participaron: Comisionado de Rinconada.

Bomberos Voluntarios de Abra Pampa.

Parques Nacionales.

Bomberos de La Quiaca.

Personal de Humahuaca. La rápida alerta de los vecinos fue clave para poner en marcha el operativo y evitar que el fuego avanzara en una zona de alto valor natural.

Recuerdan que provocar incendios es un delito Tras el operativo, remarcaron la importancia de cuidar la Puna y su naturaleza, consideradas un patrimonio que debe ser protegido entre todos. También recordaron que existen leyes provinciales y nacionales que prohíben provocar incendios. Quienes lo hagan pueden enfrentar sanciones penales y multas importantes. Desde la organización del operativo agradecieron al personal interviniente por el esfuerzo y la valentía, y también a los vecinos por haber dado aviso a tiempo.

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