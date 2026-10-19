Creatina: una nutricionista jujeña explicó quiénes pueden consumirla y qué precauciones tomar

El consumo de creatina se volvió cada vez más frecuente entre personas que realizan actividad física, pero también entre adolescentes y adultos mayores. La nutricionista Emilse Escalante (MP 202) explicó cuáles son sus principales beneficios, qué precauciones deben tenerse en cuenta y por qué es importante consultar a un profesional antes de incorporar este suplemento a la alimentación.

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Durante una entrevista, la especialista señaló que el crecimiento de su popularidad está vinculado tanto a sus posibles beneficios como a la amplia oferta de productos y recomendaciones que circulan en gimnasios y redes sociales.

Escalante explicó que la creatina es uno de los suplementos más estudiados y que sus beneficios no se limitan exclusivamente al rendimiento deportivo.

Si bien suele asociarse con el entrenamiento y el desarrollo muscular, la profesional indicó que también se investigan sus efectos sobre las funciones cognitivas y cerebrales.

“En un cuerpo sano la creatina es un excelente suplemento, porque es uno de los suplementos más estudiados hoy en día”, afirmó.

La nutricionista señaló que puede favorecer la recuperación muscular y el aumento de masa muscular, por lo que no está destinada únicamente a deportistas de alto rendimiento.

Sin embargo, aclaró que la conveniencia de consumirla depende de las condiciones de salud y las necesidades particulares de cada persona.

Por qué es importante consultar antes de tomar creatina

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la necesidad de evitar el consumo indiscriminado de suplementos.

Escalante explicó que existen personas con determinadas enfermedades de base, especialmente patologías renales, para quienes la suplementación podría no ser recomendable.

Por ese motivo, insistió en que cada caso debe evaluarse individualmente antes de comenzar a consumir creatina.

La profesional también advirtió sobre las recomendaciones informales que suelen circular entre compañeros de gimnasio, entrenadores o conocidos. Aunque una persona experimente beneficios, eso no significa que el mismo suplemento sea adecuado para todos.

Creatina en polvo, cápsulas y gomitas: qué hay que revisar

La nutricionista se refirió a la creciente variedad de presentaciones disponibles en el mercado y al impacto que tiene la publicidad sobre las decisiones de consumo.

Actualmente, la creatina se comercializa en distintos formatos, como polvo, cápsulas y gomitas. Según explicó, muchas personas eligen las opciones que consideran más prácticas sin prestar suficiente atención a su composición.

Escalante advirtió que algunas presentaciones pueden no contener la cantidad de creatina que anuncian.

Al mencionar el caso de las gomitas, señaló que se habían cuestionado productos por contener cantidades muy bajas del suplemento.

Por eso, recomendó prestar atención a los ingredientes y no basar la elección exclusivamente en el envase, la publicidad o la facilidad de consumo.

La creatina no reemplaza una buena alimentación

Otro de los aspectos que destacó la especialista fue que ningún suplemento puede compensar por sí solo una alimentación inadecuada.

“La creatina no es mágica”, remarcó, al explicar que los suplementos deben considerarse un complemento y no la base de una estrategia nutricional.

En este sentido, sostuvo que primero deben establecerse hábitos saludables, una alimentación adecuada y una buena hidratación. Recién después corresponde evaluar si existe alguna necesidad de suplementación.

La nutricionista explicó que la creatina actúa como una ayuda ergogénica, es decir, puede contribuir a mejorar determinados aspectos del rendimiento físico cuando existe una base nutricional apropiada.

Además, recordó que la creatina se encuentra naturalmente en alimentos, principalmente en las carnes.

Respecto de las personas vegetarianas y veganas, señaló que deben verificar que los suplementos elegidos sean compatibles con su tipo de alimentación.

Finalmente, Escalante insistió en la importancia del asesoramiento profesional antes de incorporar creatina, proteínas, multivitamínicos o cualquier otro suplemento, para determinar si su consumo es apropiado y seguro según las características de cada persona.