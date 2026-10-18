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18 de octubre de 2026 - 12:00
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Dengue: días y barrios donde habrá descacharrado en Jujuy

Los operativos de prevención del dengue continuarán durante la próxima semana en distintos sectores de San Salvador de Jujuy y localidades cercanas.

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Por  Agustín Weibel
Salud informó un nuevo cronograma de descacharrado en la capital jujeña para prevenir dengue y chikungunya ante el avance de casos.

Salud informó un nuevo cronograma de descacharrado en la capital jujeña para prevenir dengue y chikungunya ante el avance de casos.

El descacharrado en Jujuy continuará desde este martes 20 de octubre en diferentes barrios y sectores de San Salvador de Jujuy. La iniciativa busca reducir los posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti y reforzar la prevención del dengue, el zika y la chikungunya. Conocé el cronograma completo y cómo pueden colaborar los vecinos.

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Descacharrado en Jujuy: el cronograma de la próxima semana

Los operativos de descacharrado volverán a desplegarse en distintos puntos de San Salvador de Jujuy durante la semana que comienza. Los equipos sanitarios trabajarán junto a la comunidad para retirar elementos en desuso que puedan convertirse en reservorios de agua, especialmente después de las lluvias.

Las tareas forman parte de las medidas de prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos y apuntan a evitar que los recipientes abandonados en patios, jardines, terrazas y otros espacios se conviertan en lugares propicios para la reproducción del Aedes aegypti.

De acuerdo con el cronograma difundido, las actividades comenzarán a las 8.30 y se desarrollarán en zonas vinculadas a distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

¿Qué barrios tendrán operativos de descacharrado?

El recorrido previsto para la semana del lunes 19 al viernes 23 de octubre contempla los siguientes sectores:

  • Lunes 19 de octubre: las tareas se realizarán en el área del CAPS Yala, con intervención en Yala y Los Nogales.
  • Martes 20 de octubre: el operativo tendrá lugar en el sector correspondiente al CAPS Victoria Cruz, en el barrio 68 Viviendas.
  • Miércoles 21 de octubre: los equipos trabajarán en el área del CAPS Sargento Cabral, en el barrio del mismo nombre.
  • Jueves 22 de octubre: será el turno del sector del CAPS San Martín, en el barrio San Martín.
  • Viernes 23 de octubre: las actividades continuarán en el área del CAPS Moreno, en el barrio Mariano Moreno.

Los vecinos podrán consultar información complementaria sobre los recorridos a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud de Jujuy, que difunde estas acciones en sus redes sociales.

Qué elementos se deben sacar para el descacharrado

Para que los operativos sean efectivos, es importante que los vecinos revisen los espacios exteriores de sus viviendas e identifiquen aquellos objetos que ya no utilizan y que pueden juntar agua.

Entre los elementos que conviene retirar se encuentran las botellas, latas, baldes, neumáticos, macetas, floreros, palanganas, recipientes plásticos, lonas y otros objetos que permanezcan a la intemperie.

También es fundamental prestar atención a los pequeños recipientes que suelen pasar inadvertidos, ya que incluso una cantidad reducida de agua acumulada puede convertirse en un sitio de reproducción del mosquito.

Los objetos que no puedan descartarse deben mantenerse bajo techo o colocarse de manera que no acumulen agua. En el caso de los recipientes que se utilizan habitualmente, se recomienda vaciarlos, limpiarlos y mantenerlos correctamente tapados.

Cómo prevenir el dengue en casa

El descacharrado es una de las principales herramientas para reducir los criaderos del mosquito, pero necesita del compromiso cotidiano de la comunidad. Por eso, las autoridades sanitarias recomiendan mantener los patios limpios y realizar controles periódicos en todos los sectores de la vivienda.

Entre las medidas más importantes se encuentran:

  • Eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua.
  • Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y limpiar sus paredes.
  • Mantener tapados los tanques y depósitos de agua.
  • Limpiar canaletas y desagües para evitar obstrucciones.
  • Dar vuelta baldes, macetas y otros objetos que se encuentren al aire libre.
  • Revisar patios, jardines y terrazas después de las lluvias.

Estas acciones ayudan a disminuir los espacios donde el mosquito puede depositar sus huevos y desarrollarse.

La importancia de sostener la prevención

La prevención del dengue requiere acciones sostenidas durante todo el año y no solamente cuando se registran casos o aumentan las temperaturas. La eliminación de criaderos es una tarea fundamental para reducir la presencia del mosquito transmisor y limitar el riesgo de circulación de la enfermedad.

Por eso, los operativos de descacharrado se complementan con las medidas que cada familia puede implementar en su hogar. La participación de los vecinos resulta clave para mantener los espacios limpios, evitar la acumulación de agua y acompañar el trabajo de los equipos sanitarios.

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