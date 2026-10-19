Dos siniestros en San Salvador de Jujuy: una moto derrapó y hubo un choque en pleno centro

Dos siniestros viales se registraron en San Salvador de Jujuy, uno en pleno centro de la ciudad y otro en el barrio Alto Comedero. El primero involucró a tres automóviles, mientras que el segundo fue protagonizado por una motocicleta que habría derrapado debido a la llovizna y las condiciones de la cinta asfáltica.

Choque entre tres vehículos en pleno centro Uno de los siniestros ocurrió sobre calle Senador Pérez, entre San Martín e Independencia, en el centro de San Salvador de Jujuy.

Según la información preliminar, serían tres los automóviles involucrados en la colisión. No se reportaron personas heridas y el hecho dejó únicamente daños materiales.

Una moto derrapó en Alto Comedero El segundo episodio se registró sobre la colectora de la Ruta Nacional 66, a la altura del barrio Alto Comedero.

De acuerdo con los primeros datos, una motocicleta habría derrapado a raíz de la llovizna y la presencia de agua sobre la cinta asfáltica. Por el momento, no se brindaron detalles sobre el estado de salud de la persona que circulaba en la motocicleta. Personal del SAME trabajó en el lugar.

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