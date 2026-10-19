lunes 19 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de octubre de 2026 - 08:23
Jujuy.

Dos siniestros en San Salvador de Jujuy: una moto derrapó y hubo un choque en pleno centro

Los hechos se registraron en distintos sectores de la capital jujeña. Uno de ellos ocurrió en Alto Comedero y el otro en pleno centro capitalino.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Ruta 66 moto

Dos siniestros viales se registraron en San Salvador de Jujuy, uno en pleno centro de la ciudad y otro en el barrio Alto Comedero. El primero involucró a tres automóviles, mientras que el segundo fue protagonizado por una motocicleta que habría derrapado debido a la llovizna y las condiciones de la cinta asfáltica.

Lee además
Barrio Canal de Beagle - Palpalá 
Jujuy.

Violento robo en Palpalá: golpearon a un hombre y lo amenazaron con un cuchillo para quitarle $800.000
La Quiaca: investigan una red de robo de camionetas y dos brasileños quedaron detenidos
Policials.

Recuperaron en La Quiaca camionetas robadas en Buenos Aires: dos brasileños con prisión preventiva

Choque entre tres vehículos en pleno centro

Uno de los siniestros ocurrió sobre calle Senador Pérez, entre San Martín e Independencia, en el centro de San Salvador de Jujuy.

Según la información preliminar, serían tres los automóviles involucrados en la colisión. No se reportaron personas heridas y el hecho dejó únicamente daños materiales.

Una moto derrapó en Alto Comedero

El segundo episodio se registró sobre la colectora de la Ruta Nacional 66, a la altura del barrio Alto Comedero.

De acuerdo con los primeros datos, una motocicleta habría derrapado a raíz de la llovizna y la presencia de agua sobre la cinta asfáltica. Por el momento, no se brindaron detalles sobre el estado de salud de la persona que circulaba en la motocicleta. Personal del SAME trabajó en el lugar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Seguí leyendo

Violento robo en Palpalá: golpearon a un hombre y lo amenazaron con un cuchillo para quitarle $800.000

Recuperaron en La Quiaca camionetas robadas en Buenos Aires: dos brasileños con prisión preventiva

Interrupción programada de energía eléctrica en San salvador de Jujuy, La Esperanza y Puesto Viejo

Buscan a un menor de 13 años desaparecido en Palpalá

Creatina: una nutricionista jujeña explicó quiénes pueden consumirla y qué precauciones tomar

Lo que se lee ahora
Alerta por viento  (Foto ilustrativa).
Tiempo.

Jujuy bajo alerta amarilla por tres días: anuncian vientos intensos y aumento de temperaturas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Alerta por viento  (Foto ilustrativa).
Tiempo.

Jujuy bajo alerta amarilla por tres días: anuncian vientos intensos y aumento de temperaturas

Súper Niño: qué se espera en Jujuy
Fenómeno.

Super Niño: qué efectos podría tener en Jujuy y qué zonas están en alerta

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre
Sorteo.

Telekino 2450: resultados y números ganadores del domingo 18 de octubre

Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B

Erling Haaland sorprendió con un mate y agradeció a tres futbolistas argentinos
Espectáculos.

Erling Haaland sorprendió con un mate y agradeció a tres futbolistas argentinos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel