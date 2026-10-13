En San Salvador existen al menos 20 especies de murciélagos: por qué son claves para el ecosistema

En San Salvador de Jujuy existen al menos 20 especies de murciélagos , entre las que habitan ambientes urbanos y otras que llegan desde zonas boscosas cercanas a la ciudad. Así lo explicó César Bracamonte, Técnico en Biodiversidad y Humedales, quien remarcó la importancia de estos animales en el ecosistema y pidió derribar algunos mitos.

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El especialista sostuvo que los murciélagos suelen generar temor o rechazo por desconocimiento, aunque cumplen funciones fundamentales, especialmente en el control de insectos. En Jujuy, además, se concentra una gran diversidad de especies por la variedad de ambientes que tiene la provincia.

Bracamonte explicó que en el planeta existen más de 1500 especies de murciélagos. En Argentina hay cerca de 70 y, de ese total, más de 40 se encuentran en Jujuy.

“Al menos estimamos que hay 20 especies, entre las que viven solamente en ambientes urbanos, como las que incursionan de ambientes más boscosos que están en torno a la ciudad”, señaló sobre San Salvador.

Según indicó, esa presencia está relacionada con las características ambientales del norte argentino. Las selvas y los ambientes más productivos se encuentran en esta región, y Jujuy tiene una variedad altitudinal que permite la presencia de distintas ecorregiones.

Por eso, hay especies asociadas a las yungas, otras vinculadas a ambientes chaqueños e incluso algunas presentes en zonas de Puna.

Por qué son importantes para el ecosistema

El técnico en biodiversidad remarcó que los murciélagos cumplen distintos roles según su alimentación. Aunque la mayoría son insectívoros, también hay especies que comen frutas, néctar, carne e incluso sangre, como los conocidos murciélagos hematófagos o “vampiros”.

En el caso de San Salvador, lo más importante es que la mayoría de las especies presentes son insectívoras. Bracamonte explicó que, aunque muchas veces no se los ve porque vuelan de noche y en silencio, los murciélagos consumen una gran cantidad de insectos. Entre ellos hay plagas que afectan cultivos agrícolas y también vectores de enfermedades.

Dentro de esos insectos tenemos plagas de agricultura, de cultivos agrícolas y también vectores de enfermedades, como el dengue, como el mosquito del dengue, de ellos también se encargan los murciélagos, indicó.

Qué hacer si aparece un murciélago en casa

Bracamonte señaló que una de las consultas más frecuentes que reciben en el Ministerio de Ambiente tiene que ver con la presencia de murciélagos en viviendas. Frente a esa situación, la primera recomendación es mantener la calma.

“El murciélago está tan asustado como nosotros”, explicó, y remarcó que no son animales agresivos. Por el contrario, generalmente buscan una salida para escapar.

El procedimiento recomendado es esperar a que el animal se pose en algún lugar, cubrirlo con una caja de zapatos o similar y deslizar una tapa por debajo para que quede adentro. Luego se le pueden hacer pequeños agujeros a la caja y mantenerlo allí hasta la noche, que es su horario habitual de vuelo.

Para liberarlo, se recomienda colocarlo en un árbol o en una superficie rugosa para que pueda trepar y volar por sus propios medios. Las medidas también están disponibles en la página del Ministerio de Ambiente, junto con teléfonos de contacto y correo electrónico para consultas.

Murciélagos y enfermedades: qué hay que saber

El especialista también se refirió a las enfermedades que pueden transmitir los murciélagos y aclaró que no es como muchas personas creen. Señaló que suele asociárselos con roedores por cierta similitud morfológica, pero esa relación con varias enfermedades es un mito.

De todos modos, explicó que sí pueden portar rabia, una enfermedad zoonótica peligrosa para las personas. El virus se transmite por contacto o mordedura, aunque Bracamonte indicó que la proporción es baja.

Según detalló, se estima que solo el 2% de las poblaciones de murciélagos tiene el virus de la rabia. Además, por su comportamiento evasivo, nocturno y críptico, es poco frecuente el contacto directo con estos animales.

Aun así, recomendó no agarrar nunca un murciélago ni ningún animal silvestre con las manos sin protección. En caso de manipularlo con una caja, también aconsejó usar guantes para prevenir cualquier mordedura.

Derribar mitos y cuidados

Bracamonte sostuvo que los murciélagos suelen ser vistos como villanos, pero en realidad brindan beneficios concretos al ambiente y a las personas.

Yo hoy vengo a defenderlos a capa y espada, siempre digo que son unos superhéroes, pero la incomprensión de la gente los tiene casi siempre como villanos, expresó. Yo hoy vengo a defenderlos a capa y espada, siempre digo que son unos superhéroes, pero la incomprensión de la gente los tiene casi siempre como villanos, expresó.

Para el especialista, conocer su comportamiento, su ecología y el rol que cumplen es clave para perderles el miedo y actuar correctamente cuando aparecen cerca de una vivienda.