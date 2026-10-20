Guía básica para entender el fenómeno de El Niño: cinco preguntas clave

Ante la presencia del fenómeno de El Niño , muchos se preguntan qué significa este evento climático, por esa razón, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una guía con cinco preguntas clave para conocer qué es, por qué nos afecta, cómo está hoy y qué esperamos para los próximos meses.

País. Preocupación por El Niño en Corrientes: vecinos esperan una crecida histórica del río Paraná

Mundo. El Niño bajo vigilancia: la NASA detectó cambios inusuales en el océano Pacífico

Es el calentamiento persistente de las aguas del océano Pacífico ecuatorial que influye en la atmósfera. Forma parte de un fenómeno natural, El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que tiene tres fases y se presenta cada 2 a 7 años. El Niño se encuentra en fase cálida.

Porque el océano y la atmósfera están conectados.

Los efectos no son inmediatos: son más notorios a medida que avanzan la primavera y el verano.

3- ¿Cómo está El Niño hoy?

El Niño ya está activo. El SMN prevé que continúe durante la primavera y el comienzo del verano.

4- ¿Qué esperamos para los próximos meses?

Pronóstico climático trimestral del SMN octubre, noviembre y diciembre

Más lluvia de lo normal: Litoral (mayor probabilidad), Santa Fe, Córdoba, centro y sur de Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y noreste de la Patagonia.

Menos lluvia de lo normal: NOA y sur de la Patagonia.

Temperatura inferior a la normal Centro del país y noreste de la Patagonia.

Temperatura superior a la normal: NOA, centro-oeste de Chaco y Formosa y sur de la Patagonia.

5- ¿Qué significa todo esto?

"Súper Niño" no es una categoría oficial. Se clasifica por intensidad: débil, moderado, fuerte o muy fuerte. El Niño es el contexto global. A cada región la puede afectar de manera diferente.

Sube la probabilidad de lluvias abundantes en el Litoral y la región pampeana. No significa que cada tormenta vaya a ser más grave.

No toda lluvia es por El Niño. El tiempo de cada día depende de muchos factores.