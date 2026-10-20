martes 20 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de octubre de 2026 - 08:02
País.

Guía básica para entender el fenómeno de El Niño: cinco preguntas clave

Para entender de qué se trata el fenómeno de El Niño, el SMN brindó cinco preguntas clave para conocer más detalles.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
El Niño

Ante la presencia del fenómeno de El Niño, muchos se preguntan qué significa este evento climático, por esa razón, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una guía con cinco preguntas clave para conocer qué es, por qué nos afecta, cómo está hoy y qué esperamos para los próximos meses.

Lee además
Los satélites de la NASA siguen el avance de El Niño.
Mundo.

El Niño bajo vigilancia: la NASA detectó cambios inusuales en el océano Pacífico
Fenómeno El Niño en Corrientes: el agua avanza y los vecinos se preparan para una inundación histórica.
País.

Preocupación por El Niño en Corrientes: vecinos esperan una crecida histórica del río Paraná

Guía básica para entender El Niño: cinco preguntas clave

1- ¿Qué es El Niño?

Es el calentamiento persistente de las aguas del océano Pacífico ecuatorial que influye en la atmósfera. Forma parte de un fenómeno natural, El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que tiene tres fases y se presenta cada 2 a 7 años. El Niño se encuentra en fase cálida.

2- ¿Por qué nos afecta si ocurre tan lejos?

Porque el océano y la atmósfera están conectados.

  1. El Pacífico ecuatorial se calienta.
  2. Cambia la circulación atmosférica en todo el planeta.
  3. Se modifica la trayectoria habitual de los frentes fríos y cálidos de la región.
  4. Pueden aumentar las lluvias en el Litoral y la región pampeana, tanto en intensidad como en frecuencia.

Los efectos no son inmediatos: son más notorios a medida que avanzan la primavera y el verano.

3- ¿Cómo está El Niño hoy?

El Niño ya está activo. El SMN prevé que continúe durante la primavera y el comienzo del verano.

4- ¿Qué esperamos para los próximos meses?

Pronóstico climático trimestral del SMN octubre, noviembre y diciembre

  • Más lluvia de lo normal: Litoral (mayor probabilidad), Santa Fe, Córdoba, centro y sur de Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y noreste de la Patagonia.
  • Menos lluvia de lo normal: NOA y sur de la Patagonia.
  • Temperatura inferior a la normal Centro del país y noreste de la Patagonia.
  • Temperatura superior a la normal: NOA, centro-oeste de Chaco y Formosa y sur de la Patagonia.

5- ¿Qué significa todo esto?

"Súper Niño" no es una categoría oficial. Se clasifica por intensidad: débil, moderado, fuerte o muy fuerte. El Niño es el contexto global. A cada región la puede afectar de manera diferente.

Sube la probabilidad de lluvias abundantes en el Litoral y la región pampeana. No significa que cada tormenta vaya a ser más grave.

No toda lluvia es por El Niño. El tiempo de cada día depende de muchos factores.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Niño bajo vigilancia: la NASA detectó cambios inusuales en el océano Pacífico

Preocupación por El Niño en Corrientes: vecinos esperan una crecida histórica del río Paraná

El Niño agrava la situación en el Litoral: crecen los ríos y hay rutas cortadas

El Niño: crece el río Paraná en Misiones y el agua avanza sobre la costanera de Puerto Piray

Fenomeno de El Niño: cerraron el Parque Nacional Iguazú al triplicarse su caudal de agua

Lo que se lee ahora
ingreso a primer ano en jujuy: este martes publicaran las escuelas con y sin sobredemanda
Jujuy.

Ingreso a primer año en Jujuy: este martes publicarán las escuelas con y sin sobredemanda

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Escuela de oficios en Jujuy: se amplió la oferta y ya suman 14 cursos virtuales en la provincia
Capacitación.

Escuela de oficios en Jujuy: se amplió la oferta y ya suman 14 cursos virtuales en la provincia

El padre Manuel Alfaro aseguró que la organización del viaje del Papa León XIV continúa, pero aclaró que todavía no existe una comunicación oficial del Vaticano video
Jujuy.

Visita del Papa León XIV a la Argentina: la Iglesia pide esperar la confirmación del Vaticano

Ingreso a primer año en Jujuy: este martes publicarán las escuelas con y sin sobredemanda
Jujuy.

Ingreso a primer año en Jujuy: este martes publicarán las escuelas con y sin sobredemanda

Cena Blanca 2025. video
Precios.

Cena Blanca 2026 en Jujuy: cuánto cuestan los trajes y cuáles son los colores en tendencia

Un colectivo con 21 docentes quedó varado en la Puna jujeña por los fuertes vientos y la arena video
Jujuy.

Un colectivo con 21 docentes quedó varado en la Puna jujeña por los fuertes vientos y la arena

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel