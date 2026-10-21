miércoles 21 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de octubre de 2026 - 10:09
País.

JOY Airline comenzará a volar a Jujuy desde Buenos Aires y Córdoba: cuándo arrancan los servicios

Habilitaron a JOY Airline para llevar a cabo ambas rutas. Además, se habilitó la venta de pasajes para sus vuelos a Jujuy.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Aeropuerto Jujuy

La compañía JOY Airline comenzará a operar vuelos entre Jujuy, Buenos Aires y Córdoba a partir del 16 de noviembre, con servicios en ambos sentidos. La aerolínea ya habilitó la venta de pasajes para estas nuevas conexiones, que ampliarán las opciones de transporte aéreo para los jujeños y quienes visiten la provincia.

Lee además
El Niño en Jujuy video
Jujuy.

El Niño en Jujuy: qué pasará con las lluvias y cómo podría afectar a la producción
Procesaron a cuatro presos de Jujuy por usar la identidad de Horacio Rosatti para pedir dinero
Jujuy.

Desde la cárcel de Jujuy se hacían pasar por el presidente de la Corte Suprema para estafar

El inicio de las operaciones quedó formalmente autorizado mediante la Disposición 28/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada el 20 de octubre en el Boletín Oficial.

Cómo serán las nuevas rutas de JOY Airline en Jujuy

La autorización permite a la empresa prestar servicios regulares de transporte de pasajeros y cargas entre Jujuy y los dos destinos anunciados. Las conexiones previstas son:

  • Jujuy – Buenos Aires, a través del Aeroparque Jorge Newbery.

  • Jujuy – Córdoba, con destino a la capital cordobesa.

En ambos casos, los vuelos estarán disponibles tanto de ida como de vuelta.

Además, la propuesta de la compañía contempla establecer su base operativa en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán. Esta posibilidad ya había sido anunciada durante los encuentros previos entre los directivos de JOY Airline y las autoridades provinciales de Turismo, como parte de las gestiones para ampliar la conectividad aérea de Jujuy.

Dónde comprar los pasajes de JOY Airline

La venta de pasajes ya se encuentra habilitada mediante el sistema de reservas de la compañía. Los interesados pueden consultar las conexiones disponibles y realizar la compra a través del sitio web oficial joyairline.com.ar

De esta manera, desde el 16 de noviembre, JOY Airline sumará nuevas alternativas para viajar entre Jujuy, Buenos Aires y Córdoba, tanto para residentes como para visitantes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Niño en Jujuy: qué pasará con las lluvias y cómo podría afectar a la producción

Desde la cárcel de Jujuy se hacían pasar por el presidente de la Corte Suprema para estafar

Impactante choque y vuelco en Coronel Arias: un conductor quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos

Se mantiene la alerta amarilla: hasta cuándo sigue el calor en Jujuy

Ingreso a primer año 2027: más de 3.100 estudiantes deberán rendir examen en Jujuy

Lo que se lee ahora
El ingreso a primer año 2027 tendrá examen el 29 de octubre. En 14 colegios de Jujuy hay 3.169 preinscriptos para 1.720 bancos.
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: más de 3.100 estudiantes deberán rendir examen en Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Pensión por discapacidad y trabajo registrado: cuáles son los requisitos para seguir cobrando
País.

Pensión por discapacidad y trabajo registrado: cuáles son los requisitos para seguir cobrando

Dólar
País.

Cuál es la cotización del dólar hoy en el Banco Nación

El ingreso a primer año 2027 tendrá examen el 29 de octubre. En 14 colegios de Jujuy hay 3.169 preinscriptos para 1.720 bancos.
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: más de 3.100 estudiantes deberán rendir examen en Jujuy

Viajar a Villazón, Bermejo o Yacuiba para comprar ropa, alimentos y otros productos es habitual en el norte argentino. Pero ARCA establece límites para ingresar mercadería al país.
Frontera.

Compras en Bolivia: qué permite ingresar ARCA y cuáles son los nuevos límites en la frontera

El Niño en Jujuy: advierten por tormentas intensas y posible sequía en la Puna
Jujuy.

El Niño en Jujuy: preparan 84 puntos vulnerables ante posibles lluvias intensas y sequia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel