JOY Airline comenzará a volar a Jujuy desde Buenos Aires y Córdoba: cuándo arrancan los servicios

La compañía JOY Airline comenzará a operar vuelos entre Jujuy, Buenos Aires y Córdoba a partir del 16 de noviembre, con servicios en ambos sentidos. La aerolínea ya habilitó la venta de pasajes para estas nuevas conexiones, que ampliarán las opciones de transporte aéreo para los jujeños y quienes visiten la provincia.
El inicio de las operaciones quedó formalmente autorizado mediante la Disposición 28/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada el 20 de octubre en el Boletín Oficial.
Cómo serán las nuevas rutas de JOY Airline en Jujuy
La autorización permite a la empresa prestar servicios regulares de transporte de pasajeros y cargas entre Jujuy y los dos destinos anunciados. Las conexiones previstas son:
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Jujuy – Buenos Aires, a través del Aeroparque Jorge Newbery.
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Jujuy – Córdoba, con destino a la capital cordobesa.
En ambos casos, los vuelos estarán disponibles tanto de ida como de vuelta.
Además, la propuesta de la compañía contempla establecer su base operativa en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán. Esta posibilidad ya había sido anunciada durante los encuentros previos entre los directivos de JOY Airline y las autoridades provinciales de Turismo, como parte de las gestiones para ampliar la conectividad aérea de Jujuy.
Dónde comprar los pasajes de JOY Airline
La venta de pasajes ya se encuentra habilitada mediante el sistema de reservas de la compañía. Los interesados pueden consultar las conexiones disponibles y realizar la compra a través del sitio web oficial joyairline.com.ar
De esta manera, desde el 16 de noviembre, JOY Airline sumará nuevas alternativas para viajar entre Jujuy, Buenos Aires y Córdoba, tanto para residentes como para visitantes.
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