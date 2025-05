La emotiva despedida al jujeño y a su novia que murieron por el temporal en Buenos Aires

“Te me fuiste, mi amor. Eras el amor de mi vida y con vos se me va la vida. ¿Cómo hago para seguir sin vos, hermano?”, escribió. “Te me fuiste, mi amor. Eras el amor de mi vida y con vos se me va la vida. ¿Cómo hago para seguir sin vos, hermano?”, escribió.