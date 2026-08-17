Las fotos de la nevada en Lagunillas del Farallón, puna de Jujuy

Jujuy.
Hallaron a una mujer y su hija de un año en El Carmen, hay una persona detenida
Por Redacción de TodoJujuy
Fotos: Lagunillas del Farallón (FB)
Fotos: Lagunillas del Farallón (FB)
Fotos: Lagunillas del Farallón (FB)
Fotos: Lagunillas del Farallón (FB)
Fotos: Lagunillas del Farallón (FB)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.