Más de 1.200 gauchos peregrinarán el sábado a Río Blanco (Archivo) Más de 1.200 gauchos peregrinarán el sábado a Río Blanco (Archivo)

“Somos una asociación, pero junto con todos los gauchos jujeños no hacemos diferencia. No hay estandarte, no hay bandera, no hay institución, lo único que hacemos es llevar el nombre del gauchaje de toda la provincia para acompañar a la virgen”, subrayó.

Rueda dijo que a la movilización de fe llegan gauchos de todas las localidades. “En cabalgatas anteriores tuvimos arriba de 1.200 gauchos peregrinos”, y dijo que esperan una cantidad similar con la intención es pedir y agradecer a la Patrona de Jujuy.

“El agradecimiento siempre está, porque hay varias instituciones que están sobreviviendo a la crisis económica y gracias a la ayuda y el trabajo del Gobierno, podemos mantenernos de pie, porque se está haciendo muy difícil”, cerró.

El recorrido de los gauchos

El recorrido será por calles Sarmiento y Belgrano, San Martín, Italia, badén Río Xibi Xibi, Párroco Marshke, Avenida Corrientes, luego por el ingreso a la Ruta Provincial 1 y de allí hasta el Santuario.

Cuarta peregrinación a Río Blanco

El arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, presidió la misa de los jóvenes en Río Blanco el último domingo, en lo que fue la cuarta peregrinación al Santuario de la santa Patrona de la provincia. “De la mano de nuestra madre la Virgen podamos caminar juntos como iglesia sinodal, que podamos tomar de la mano a cada hermano que esta caído al borde del camino con gestos de cercanía y escucha”

Además, animó a la iglesia de Jujuy a seguir con estas formas de abrazar a los jóvenes en la fe. “Es maravilloso, muchachos y chicas déjense enamorar el corazón por Jesús, va a haber personas que lamentablemente les van a querer vender ilusiones muy transitorias que se acaban enseguida”.

“Jesús nos regala la oportunidad de vivir de una manera nueva y distinta, tener plenitud de vida. Por eso, muchachos, chicas vean y fíjense quien los aman de verdad, es Jesús y sigan a él que dio la vida por nosotros”, cerró el Arzobispo de Tucumán.