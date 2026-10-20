Radar de nubes en Jujuy: lloviznas este martes y alerta por viento en sectores de la provincia

El tiempo en Jujuy presenta condiciones diferentes según la región , con nubosidad sobre el este provincial y sectores de la zona montañosa bajo alerta amarilla por viento. Para este martes 20 de octubre, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa lloviznas durante la mañana y una disminución de la probabilidad de precipitaciones hacia la tarde.

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El mapa interactivo permite consultar la distribución de las nubes y las previsiones de lluvia y viento en distintos puntos de la provincia, desde los Valles y las Yungas hasta la Quebrada y la Puna.

Según el parte del SMN actualizado a las 6:11, este martes tendrá una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 21°C . Durante la mañana se esperan lloviznas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Para la tarde, el pronóstico indica cielo mayormente nublado y una posibilidad de lluvias de entre el 0% y el 10%. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado.

El viento soplará del noreste durante la tarde y la noche, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora .

Alerta amarilla por viento en sectores de Jujuy

El mapa de alertas del SMN, emitido este martes a las 6:13, muestra sectores del oeste provincial bajo alerta amarilla por viento.

La advertencia no debe extenderse a toda la provincia: las condiciones y el nivel de riesgo varían según la zona. Para conocer el alcance preciso y los horarios de vigencia, es necesario consultar el detalle actualizado del Sistema de Alerta Temprana del SMN.

Mapa de las nubes, la lluvia y el viento en Jujuy

A través del mapa interactivo se pueden consultar distintas capas meteorológicas para observar la nubosidad y las previsiones de precipitaciones y viento sobre Jujuy.

Al recorrer la línea de tiempo, es importante verificar la fecha y la hora seleccionadas: las imágenes de las próximas horas corresponden a un pronóstico, que puede cambiar con las actualizaciones.

El mapa permite acercarse a cada localidad para consultar las condiciones previstas. Esta información complementa el pronóstico y debe acompañarse con las alertas oficiales del SMN.

Cómo estará el tiempo el miércoles y el jueves

Para el miércoles 21 de octubre, el pronóstico anticipa una mínima de 10°C y una máxima de 27°C, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y sin precipitaciones previstas. El viento será leve y alcanzará velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la tarde.

El jueves 22 de octubre se mantendrá el cielo mayormente nublado, con una mínima de 14°C y una máxima de 27°C. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante la madrugada y la mañana, y de entre el 0% y el 10% hacia la tarde y la noche.