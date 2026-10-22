¿Se puede ser feliz sin pareja? Una licenciada jujeña explicó la importancia de los amigos y vínculos

¿Es necesario estar en pareja para alcanzar la felicidad? La licenciada en Filosofía Carolina González abordó esta pregunta en Canal 4, donde reflexionó sobre el valor de la amistad, la compañía y los vínculos afectivos, y destacó que una persona puede sentirse plena sin necesidad de tener una relación amorosa.

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Durante la conversación, la especialista cuestionó la tradicional idea de la “media naranja”, según la cual las personas necesitan encontrar a alguien que las complete. En cambio, planteó que los vínculos deben entenderse como relaciones que acompañan y enriquecen la vida, sin que la felicidad dependa exclusivamente de ellos.

González explicó que, durante mucho tiempo, se instaló la idea de que encontrar pareja era una condición para sentirse completo. Sin embargo, señaló que esa mirada comenzó a cambiar y que las amistades también pueden ocupar un lugar fundamental en la vida de las personas.

En ese sentido, destacó que hay quienes encuentran felicidad y contención en sus amigos, con quienes comparten experiencias, atraviesan dificultades y construyen vínculos duraderos.

Nuestra mitad que nos acompaña, que nos complementa y que nos hace ver la vida de una manera diferente pueden ser los amigos también, expresó. Nuestra mitad que nos acompaña, que nos complementa y que nos hace ver la vida de una manera diferente pueden ser los amigos también, expresó.

No obstante, aclaró que una amistad no tiene por qué ocupar el lugar de una relación sentimental. Aunque es posible compartir actividades similares, como viajar, salir a cenar o ir al cine, cada vínculo tiene características propias. “Un amigo no viene a reemplazar a una pareja porque se hacen con los amigos cosas distintas”, sostuvo.

La felicidad no depende de estar en pareja

Ante la pregunta sobre si una persona puede ser feliz estando sola, González fue contundente: “Sí, totalmente, porque la felicidad no la proporciona y no está condicionada por una pareja”. Para explicar esta idea, recuperó el pensamiento del filósofo Aristóteles, quien consideraba la felicidad como un bien supremo que las personas persiguen.

Según desarrolló, alcanzar ese bienestar no depende necesariamente de cuestiones materiales, placeres u honores, sino de la posibilidad de vivir bien y sentirse a gusto con la propia vida.

Desde esa perspectiva, remarcó que la amistad puede ser una fuente importante de compañía y bienestar, sin que eso implique la necesidad de establecer una relación de pareja.

Cómo encontrar el equilibrio entre la pareja y los amigos

Otro de los temas abordados fue la importancia de mantener las amistades cuando una persona comienza una relación sentimental. González señaló que cada vínculo ocupa un lugar significativo y que ninguno debería reemplazar al otro. Para conseguir ese equilibrio, consideró fundamental establecer límites, fortalecer la confianza y mantener una comunicación clara.

Ese equilibrio se halla en el diálogo, en poder comunicarle a mi pareja cuán importantes son mis amigos y ese espacio con mis amigos, y también a mis amigos comunicarles qué importante es mi pareja, explicó. Ese equilibrio se halla en el diálogo, en poder comunicarle a mi pareja cuán importantes son mis amigos y ese espacio con mis amigos, y también a mis amigos comunicarles qué importante es mi pareja, explicó.

La especialista también se refirió a los celos que pueden aparecer cuando una persona comparte tiempo con sus amistades. En ese sentido, sostuvo que la confianza permite evitar conflictos innecesarios, siempre que exista claridad sobre la naturaleza de cada relación.

Como ejemplo, contó que mantiene una amistad de más de 30 años con su mejor amigo y que ese vínculo nunca debería ser motivo de una escena de celos dentro de una pareja.

¿Las amistades también necesitan cuidados?

Para González, al igual que las relaciones de pareja, las amistades necesitan dedicación y comunicación para sostenerse con el paso del tiempo. Si bien reconoció que existen amigos que pueden reencontrarse después de varios meses y sentir que nada cambió, consideró importante mantener algún tipo de contacto con las personas que ocupan un lugar significativo en nuestra vida.

También aclaró que no todas las personas con las que tenemos una buena relación necesariamente son amigas. Al respecto, retomó la distinción entre amistades por utilidad, por placer y aquellas que se sostienen por el valor del vínculo en sí mismo.

La amistad es uno de los vínculos más hermosos que podemos cultivar, afirmó. La amistad es uno de los vínculos más hermosos que podemos cultivar, afirmó.

Además, destacó la necesidad de reconocer cuándo una amistad es genuina y cuándo pueden existir otras intenciones, para evitar confusiones o expectativas que no sean compartidas. Finalmente, González insistió en que la felicidad está relacionada con la forma en que vivimos y con los vínculos que construimos.

“Para ser feliz hay que vivir bien, y ese vivir bien implica muchas cosas y una de esas cosas es cultivar vínculos como la amistad”, concluyó.