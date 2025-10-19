domingo 19 de octubre de 2025

19 de octubre de 2025 - 20:35
Propuesta.

Se realizará la Expo Educativa Provincial 2025: cuándo es y en qué horarios

Jujuy lanza su feria educativa 2025 con más de 40 instituciones y actividades para estudiantes.

Por  Agustín Weibel
Se realizará la Expo Educativa Provincial 2025 &nbsp;

Se realizará la Expo Educativa Provincial 2025

 

Organizada por el Ministerio de Educación de la provincia, la Expo Educativa provincial 2025 reunirá en un solo espacio a instituciones formativas de todo el territorio jujeño, con el propósito de acercar a jóvenes y familias la propuesta académica disponible para el próximo año lectivo.

Se realizará la Expo Educativa provincial 2025: cuándo es y en qué horarios

Con el objetivo de brindar un panorama integral sobre las posibilidades formativas dentro del territorio provincial, el Gobierno de Jujuy confirmó la realización de la Expo Educativa Provincial 2025. El evento se desarrollará los días miércoles 23 y jueves 24 de octubre en la Ciudad de las Artes, con entrada libre y gratuita.

Durante las dos jornadas, quienes asistan podrán recorrer más de 40 stands pertenecientes a diversas instituciones de educación superior, técnica y universitaria, tanto públicas como privadas. Además, habrá charlas orientativas, talleres vivenciales y espacios interactivos diseñados especialmente para estudiantes que estén próximos a definir su futuro académico.

La propuesta está dirigida principalmente a estudiantes del último año del secundario, pero también a jóvenes que buscan reorientar su vocación, continuar con sus estudios o explorar nuevas oportunidades formativas. Asimismo, se espera la participación activa de familias, docentes y equipos educativos, en un formato pensado para acompañar procesos de elección profesional.

Desde el Ministerio de Educación destacaron que esta feria no solo busca difundir la amplia oferta académica existente en la provincia, sino también promover el arraigo y el desarrollo local, incentivando a que más jóvenes elijan estudiar en Jujuy y proyectar allí su carrera profesional.

