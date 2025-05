Último día de inscripción en el BEGU para estudiantes secundarios

La titular del área, Cinthya Haquím, explicó que la medida responde a diversas situaciones que afectan a los estudiantes, como la falta de finalización del ciclo lectivo anterior o la escasez de vacantes. “Muchos alumnos aún no pudieron inscribirse porque no terminaron de rendir materias del ciclo 2024, o por no contar con banco asignado. Por ello, decidimos otorgar esta prórroga de dos días, que serán el 5 y 6 de mayo”, detalló.