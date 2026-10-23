Vuelve Zombie Con Jujuy 2026, el evento que reúne a fanáticos del anime y el cosplay

Este domingo 25 de octubre , el Multiespacio General Arias será escenario de una nueva edición de Zombie Con Jujuy 2026 , un evento que reunirá a fanáticos de la cultura zombie, el cosplay, los videojuegos, el anime y el entretenimiento .

La propuesta contará con una amplia variedad de actividades para toda la familia. La jornada se desarrollará de 15 a 22 horas, con entrada libre y gratuita . Desde la organización confirmaron que el encuentro no se suspenderá por lluvia.

Marcos Flores, organizador del evento , recordó que la última edición se realizó en 2023 y destacó la convocatoria que tuvo aquella jornada. “Fue un éxito, más de 900 personas, y en esta oportunidad tenemos la intención de que asista el mucha más gente” , expresó.

Para este año, la organización preparó una programación que combina entretenimiento, creatividad, tecnología y actividades recreativas para diferentes edades. “Tenemos Dale al Zombie, Lapacho Vs Zombie, las diferentes actividades de Soft Combat, habrá un predio donde estará toda la parte gaming y desarrollo de videojuegos” , detalló Flores.

De esta manera, los asistentes podrán participar de distintas propuestas vinculadas al mundo de los videojuegos, conocer proyectos de desarrollo tecnológico y disfrutar de actividades temáticas.

Concurso de cosplay con una propuesta ambientalista

Uno de los principales atractivos de Zombie Con Jujuy 2026 será el concurso de cosplay, que este año incorporará una temática relacionada con el cuidado del ambiente. La iniciativa buscará que los participantes utilicen materiales reciclados para confeccionar sus disfraces, accesorios y personajes, promoviendo la creatividad y la reutilización de elementos.

Flores explicó que habrá “un concurso de cosplay, en este caso, apuntando a que sea ambientalista, es decir, la posibilidad de llevar algo de reciclado”. Además, el encuentro contará con espectáculos de baile y presentaciones artísticas. Entre ellas, se destaca la participación de Aura con una coreografía denominada Carnavalito Zombie, junto a un grupo de baile que presentará una propuesta de K-pop.

Salud, emprendedores y espacios para los chicos

La edición 2026 también incorporará actividades comunitarias, espacios de prevención sanitaria y propuestas destinadas especialmente a los más pequeños. En ese sentido, el organizador anticipó: “Tendremos emprendedores, habrá posibilidad de que la gente de que pueda donar sangre, también vamos a tener un sector saludable, con Zoonosis del Municipio, estará salud bucal, también vamos a tener un sector donde los chicos van a poder maquillarse, un sector de fotografía”.

Vuelve Zombie Con Jujuy 2026 (Foto ilustrativa)

Estas actividades permitirán que las familias disfruten del evento y, al mismo tiempo, accedan a información y servicios relacionados con la salud y el bienestar. La organización confirmó que las actividades se mantendrán incluso en caso de lluvia. Con propuestas que van desde los videojuegos y el cosplay hasta espectáculos, actividades saludables y espacios para emprendedores, Zombie Con Jujuy busca consolidarse como un encuentro cultural y recreativo para disfrutar en familia.