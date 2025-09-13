Juventus vs Borussia Dortmund: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Juventus y Borussia Dortmund, por la fecha 1 de la Champions, se jugará el próximo martes 16 de septiembre, a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el Allianz Stadium.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 2 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League 2014 - 2015, y fue Juventus quien ganó 0 a 3.

Horario Juventus y Borussia Dortmund, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

